Врач-эпидемиолог рассказала рязанцам, как легко отличить простуду от коронавируса

12 Май 2020 2020-05-12T20:30:12+03:00

Специалист крайне рекомендует не сбивать температуру и не пить самостоятельно антибиотики, так как вирус это не убьет

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Врач-эпидемиолог высшей категории рязанской поликлиники №4 Евгения Артамонова рассказала, как отличить коронавирус ОРЗ, гриппа, ОРВИ и других подобных инфекций.

— Основные признаки заражения коронавирусом – это повышение температуры тела, кашель, одышка, утомляемость, ощущение заложенности в грудной клетке, — говорит специалист. — Также могут отмечаться боль в горле, насморк, снижение обоняния и вкуса, признаки конъюнктивита.

По словам эпидемиолога, наиболее тяжелая одышка развивается к шестому-восьмому дню от момента инфицирования. Среди первых симптомов могут быть: миалгия, спутанность сознания, головные боли, кровохарканье, диарея, тошнота, рвота, сердцебиение.

Что же касается насморка, то при коронавирусе его практически не бывает. В то время как при обычной простуде характерны: насморк, чихание, боли в горле и суставах. Они, как правило, не сопровождаются повышением температуры, кашлем.

— Особенно схожи симптомы всех простуд, включая коронавирус, на первых этапах болезни, — продолжает врач. — Дальнейшее течение COVID-19 сопровождается повышением температуры до критических значений, добавляется резкий сухой кашель. существенной является разница в длительности инкубационного периода. При коронавирусе он составляет до 14 дней, при ОРВИ и ОРЗ – от одного до пяти дней.

ВАЖНО!

При первых признаках простуды необходимо вызвать врача на дом. Не сбивать температуру, не употреблять антибиотики. Они не воздействуют на вирусы, не могут их разрушить и убить. Неоправданное употребление препаратов ведет к развитию устойчивых к ним штаммов. Появляется необходимость каждый раз назначать все более сильные лекарства, и со временем они просто перестают работать. Не нужно сбивать температуру, если показатель не превышает 38 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU