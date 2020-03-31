Врач-эпидемиолог рассказал: Как долго живет коронавирус на твердой поверхности

Врач-эпидемиолог высшей категории рязанской поликлиники №4 Евгения Артамонова рассказала, как можно не заразиться коронавирусом. По словам специалиста, если строго следовать правилам гигиены, то риск распространения коронавирусной инфекции сократится.

НУЖНО ЛИ ХОДИТЬ В МАСКАХ ПО УЛИЦЕ

— Если появятся первые признаки заболевания, необходимо соблюдать самоизоляцию. Врача следует вызвать на дом. Кроме того, необходимо соблюдать нехитрые, но действенные правила гигиены, — подчеркивает врач-эпидемиолог. — Мыть руки нужно очень тщательно, не менее 30 секунд. При этом людям, страдающим аллергическими заболеваниями, лучше использовать обычное мыло, не содержащее антисептики.

— Что касается медицинских масок, их рекомендуется носить только больным, — продолжает Артамонова. — Здоровые люди могут их использовать в закрытых помещениях при близком контакте, но не более двух часов. По улице в них ходить совершенно ни к чему. Маску нельзя сдвигать и носить на шее, если она намокла, то ее следует заменить.

КАК ДОЛГО ЖИВЕТ КОРОНАВИРУС

Врач-эпидемиолог напоминает, что вирус способен преодолеть расстояние не более одного-двух метров. На твердой поверхности: пластике, металле он способен жить до трех дней, поэтому необходимо регулярно проводить влажную уборку с использованием дезинфицирующих средств.

— Нужно помнить о культуре кашля и чихания, ротовую полость надо закрывать платком, салфеткой, если их нет – сгибом локтя, — отмечает врач.

КАК УКРЕПИТЬ ОРГАНИЗМ

Укрепить организм поможет следование правилам здорового образа жизни:

- прогулки на свежем воздухе;

- занятия спортом;

- употреблять 1,5 литра воды в сутки;

- не злоупотреблять жирной пищей;

- есть лучше понемногу четыре-пять раз в день;

- в рацион нужно включать больше овощей и фруктов;

- сон должен занимать не менее восьми часов.

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