Врач-эпидемиолог рассказал: Как долго живет коронавирус на твердой поверхности
Врач-эпидемиолог высшей категории рязанской поликлиники №4 Евгения Артамонова рассказала, как можно не заразиться коронавирусом. По словам специалиста, если строго следовать правилам гигиены, то риск распространения коронавирусной инфекции сократится.
НУЖНО ЛИ ХОДИТЬ В МАСКАХ ПО УЛИЦЕ
— Если появятся первые признаки заболевания, необходимо соблюдать самоизоляцию. Врача следует вызвать на дом. Кроме того, необходимо соблюдать нехитрые, но действенные правила гигиены, — подчеркивает врач-эпидемиолог. — Мыть руки нужно очень тщательно, не менее 30 секунд. При этом людям, страдающим аллергическими заболеваниями, лучше использовать обычное мыло, не содержащее антисептики.
— Что касается медицинских масок, их рекомендуется носить только больным, — продолжает Артамонова. — Здоровые люди могут их использовать в закрытых помещениях при близком контакте, но не более двух часов. По улице в них ходить совершенно ни к чему. Маску нельзя сдвигать и носить на шее, если она намокла, то ее следует заменить.
КАК ДОЛГО ЖИВЕТ КОРОНАВИРУС
Врач-эпидемиолог напоминает, что вирус способен преодолеть расстояние не более одного-двух метров. На твердой поверхности: пластике, металле он способен жить до трех дней, поэтому необходимо регулярно проводить влажную уборку с использованием дезинфицирующих средств.
— Нужно помнить о культуре кашля и чихания, ротовую полость надо закрывать платком, салфеткой, если их нет – сгибом локтя, — отмечает врач.
КАК УКРЕПИТЬ ОРГАНИЗМ
Укрепить организм поможет следование правилам здорового образа жизни:
- прогулки на свежем воздухе;
- занятия спортом;
- употреблять 1,5 литра воды в сутки;
- не злоупотреблять жирной пищей;
- есть лучше понемногу четыре-пять раз в день;
- в рацион нужно включать больше овощей и фруктов;
- сон должен занимать не менее восьми часов.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
ФК «Рязань» с креативом присоединился к профилактике коронавируса
На карточках с игровыми эпизодами команды спортсмены объяснили простые правила в борьбе с инфекцией (подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Рязани»