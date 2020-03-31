ФК «Рязань» с креативом присоединился к профилактике коронавируса
Футбольный клуб «Рязань» присоединился к профилактике коронавирусной инфекции. На официальной странице клуба появилась серия карточек с игровыми эпизодами команды, которые наглядно объясняют простые правила в борьбе с распространением коронавируса:
Никита Гуськов на скамейке запасных.
- чаще мойте руки с мылом;
- не трогайте лицо руками;
- чихая, кашляя прикрывайте рот и нос платком или локтем;
- соблюдайте дистанцию в общественных местах два метра;
- оставайтесь дома.
Вратарь Алексей Березин объясняет Евгению Дегтяреву, какую дистанцию нужно соблюдать в общественных местах.
К последнему пункту в клубе отнеслись с самоиронией: предматчевая фотография команды на фоне пустых трибун.
В условиях распространения коронавируса самое безопасное место в Рязани - стадион "Спартак". Зрителей так мало, что заразиться просто невозможно.
Напомним, в связи с угрозой распространения в России коронавирусной инфекции игры во всех зонах ПФЛ приостановлены до 10 апреля включительно.
Никита Гришин напоминает, руки нужно мыть чаще и с мылом.
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ИСТОЧНИК KP.RU