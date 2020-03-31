ФК «Рязань» с креативом присоединился к профилактике коронавируса

31 Март 2020 2020-03-31T09:44:03+03:00

Алексей Житников показывает, как правильно чихать, если нет платка.

На карточках с игровыми эпизодами команды спортсмены объяснили простые правила в борьбе с инфекцией

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Футбольный клуб «Рязань» присоединился к профилактике коронавирусной инфекции. На официальной странице клуба появилась серия карточек с игровыми эпизодами команды, которые наглядно объясняют простые правила в борьбе с распространением коронавируса:

Никита Гуськов на скамейке запасных.

- чаще мойте руки с мылом;

- не трогайте лицо руками;

- чихая, кашляя прикрывайте рот и нос платком или локтем;

- соблюдайте дистанцию в общественных местах два метра;

- оставайтесь дома.

Вратарь Алексей Березин объясняет Евгению Дегтяреву, какую дистанцию нужно соблюдать в общественных местах.

К последнему пункту в клубе отнеслись с самоиронией: предматчевая фотография команды на фоне пустых трибун.

В условиях распространения коронавируса самое безопасное место в Рязани - стадион "Спартак". Зрителей так мало, что заразиться просто невозможно.

Напомним, в связи с угрозой распространения в России коронавирусной инфекции игры во всех зонах ПФЛ приостановлены до 10 апреля включительно.

Никита Гришин напоминает, руки нужно мыть чаще и с мылом.

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ИСТОЧНИК KP.RU