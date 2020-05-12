2020-05-12T22:18:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Рязани: за сутки из больниц выписаны более полусотни человек

Таким образом, общее количество поправившихся достигло 294
Поделиться:
Изменить размер текста:

Вечером, 12 мая, оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции обновил данные по пациентам, выписанным из больниц. За сутки выздоровели 56 рязанцев, перенесших коронавирусную инфекцию.

Таким образом, с начала пандемии общее количество поправившихся составило 294 человека. Правительство региона сообщает, что большинство из них проходили стационарное лечение (то есть в больницах). Жители, у которых болезнь протекала в легкой форме, находились на домашнем карантине под постоянным наблюдением врачей.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Коронавирус в Рязани: оперштаб подтвердил смерть еще двух заболевших

Таким образом, общее количество скончавшихся в регионе увеличилось до семи человек (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Рязани»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус в Рязани: за сутки из больниц выписаны более полусотни человек
Коронавирус в Рязани: оперштаб подтвердил смерть еще двух заболевших
Врач-эпидемиолог рассказала рязанцам, как легко отличить простуду от коронавируса
13 мая в квартирах рязанцев массово отключат холодную воду
С 13 мая в Рязани возобновляют работу платные парковки
Спрос на «Ростелеком Лицей» в Рязани во время самоизоляции увеличился в шесть раз
В Рязанской области под колесами иномарки погиб лось
Сотрудница детской поликлиники в Рязани заразилась коронавирусом
Глава рязанского Следственного комитета ответит на вопросы граждан во «ВКонтакте»
Стали известны дата и место прощания с бывшим рязанским губернатором Олегом Ковалевым
Режим работы отделений Сбербанка в Рязани и Рязанской области
Сасовский школьник победил во Всемирной олимпиаде «Великая Победа»
«Иду встречать мужа с войны». В Шиловском районе нашли бабушку, 12 дней блуждавшую по лесу
В поле в Сараевском районе рыбак обнаружил тело 32-летнего мужчины
Сбербанк снижает ставки по ипотеке на 0,3%
Накануне Дня Победы рязанец зарезал сожительницу
В райцентре Чучково под колеса BMW попал первоклассник на велосипеде
В Рязанской области дорожное ограждение насквозь прошило иномарку
В Рязани за сутки коронавирусом заразились 98 человек, двое умерли
Коронавирус в Рязани и области, ситуация на 12 мая 8.30: под наблюдением 2430 человек
Рязанка обнаружила в унаследованной квартире костные останки своего брата
Рязань вошла в тройку лидеров России по производству самогона
В четырех районах Рязанской области 12 мая отключат электричество
Скончался экс-глава рязанского КГБ генерал-майор Юрий Мосяков
Тяжелых пациентов с коронавирусом в Рязани стало в полтора раза больше
Общественный транспорт Рязани возвращается к обычному режиму работы
Коронавирус пришел еще в пять населенных пунктов Рязанской области