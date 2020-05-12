Коронавирус в Рязани: за сутки из больниц выписаны более полусотни человек

12 Май 2020 2020-05-12T22:18:33+03:00

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Вечером, 12 мая, оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции обновил данные по пациентам, выписанным из больниц. За сутки выздоровели 56 рязанцев, перенесших коронавирусную инфекцию.

Таким образом, с начала пандемии общее количество поправившихся составило 294 человека. Правительство региона сообщает, что большинство из них проходили стационарное лечение (то есть в больницах). Жители, у которых болезнь протекала в легкой форме, находились на домашнем карантине под постоянным наблюдением врачей.

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Таким образом, общее количество скончавшихся в регионе увеличилось до семи человек (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU