Коронавирус в Рязани: за сутки из больниц выписаны более полусотни человек
Вечером, 12 мая, оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции обновил данные по пациентам, выписанным из больниц. За сутки выздоровели 56 рязанцев, перенесших коронавирусную инфекцию.
Таким образом, с начала пандемии общее количество поправившихся составило 294 человека. Правительство региона сообщает, что большинство из них проходили стационарное лечение (то есть в больницах). Жители, у которых болезнь протекала в легкой форме, находились на домашнем карантине под постоянным наблюдением врачей.
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Таким образом, общее количество скончавшихся в регионе увеличилось до семи человек (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU
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