География коронавируса: вспышка в Скопине и первые случаи в семи населенных пунктах

По состоянию на 13 мая в Рязанской области известно о 2028 случаях заражения коронавирусом. За сутки положительные тесты сдали еще 89 человек. Опергруппа рассказала, в каких населенных пунктах выявляли заболевших.

Исходя из статистики, в Рязани по сравнению с 12 мая прибавилось 34 человека с COVID-19. В Скопине число инфицированных подскочило с 39 до 52. Кроме того, на карте коронавируса появилось еще семь населенных пунктов: Коготково (Скопинский район), Черная Слобода, Ольхи, Сново-Здорово (Шацкий район), Змеевка (Милославский район), Бобровинки (Кораблинский район) и Кривель (Сапожковский район).

Число инфицированных в различных муниципальных образованиях (по данным опергруппы):

- в г. Рязани - 1076 (+34 по сравнению с 12 мая);

- в Рязанском районе – 134 (+4) (Заокское– 31, Учхоз Стенькино – 14, Тюшево – 11, Поляны – 10, Заборье – 8, Дядьково – 8, Подвязье – 5, Богданово – 4 (+3), Рожок – 4, Ялтуново – 4 , Абрютино – 3, Высокое – 3, Мурмино – 3, Варские – 2, Вышгород – 2, Земенки – 2, Насурово – 2, Полково– 2 (+1), Алтухово - 1, Вышетравино - 1, Дмитриевка - 1, Дубровичи - 1, Затишье - 1, Казарь - 1, Коростово - 1, Листвянка - 1, Реткино - 1, Ровное - 1, Секиотово - 1, Совхоз Рязанский - 1, Ульяновка - 1, Хирино - 1, Ходынинские дворики 2 – 1, Шумашь - 1);

- в Скопинском районе – 66 (+1) (Павелец – 19, Ильинка – 13, Побединка – 7, Горлово – 3, Березняги – 2, Клекотки – 2, Моховое – 2, Отрада – 2, Петрушино – 2, Чулково – 2, Вослебово – 1, Гуменки – 1, Делехово – 1, Желтухинский – 1, Затворное – 1, Коготково – 1 (+1), Нагиши – 1, Новиково – 1, Свинушки – 1, Старые Кельцы – 1, Успенское 1, Шелемишево – 1);

- в г. Скопин – 52 (+13);

- в Михайловском районе – 44 (+2) (Октябрьский – 18 (+1), Стрелецкие выселки – 6, Виленка – 2, Козловка – 2, Печерники – 2, Фирюлевка – 2 (+1), Березово – 1, Волосовка – 1, Грязное – 1, Заря – 1, Иваньково – 1, Ижеславль – 1, Киндяково – 1, Красное – 1, Низок – 1, Первомайский – 1, Покровское1 – 1, Пушкари – 1);

- в г. Михайлов – 45;

- в Пронском районе – 9 (Мамоново – 3, Б. Погореловка – 1, Гремяки – 1, Маклаково – 1, Погореловский – 1, Роскино – 1, Скучаловка – 1);

- в Пронске – 11;

- в г. Новомичуринск – 74 (+3);

- в Рыбновском районе – 44 (+3) (Костино – 9, Новоселки – 7, Старолетово – 5 (+2), Высокое – 4, Глебково – 4, Горяйново – 3, Завод Ветзоотехника – 3 (+1), Пощупово – 2, Выселки – 1, Житово – 1, Зубово – 1, Козловка – 1, Перекаль – 1, Раменки – 1, Старое Батурино – 1);

- в г. Рыбное – 46 (+3);

- в Сараевском районе – 29 (Красный Озерок – 7, Напольное – 6, Алексеевка – 3, Красный Куст – 2, Мордово – 2, Сысои – 4, Бычки – 1, Красная Вершина – 1, Кривское – 1, Новый Хутор – 1, Паники – 1);

- в р.п. Сараи – 5;

- в Сасовском районе – 12 (Сотницыно – 4, Раково - 2, Фроловское - 2, Алешино - 1, Гавриловское - 1, Кузьминки - 1, Молодежный - 1);

- в г. Сасово – 25 (+1);

- в Касимовском районе – 17 (Щербатовка – 3, Елатьма – 2, Подлипки – 2, Телебукино – 2, Клетино – 2, Ахматово – 1, Бабино-Булыгино – 1, Гусь-Железный – 1, Кочемары – 1, Лашма – 1, Малеево – 1);

- в г. Касимов – 29 (+1);

- в Клепиковском районе - 35 (Тума – 9, Аверкиево – 5, Алексеево – 5, Криуша – 3, Первушкино – 3, Давыдово – 1, Егорово – 1, Кондаково – 1, Молькино – 1, Натальино – 1, Озерки – 1, Пилево – 1, Уткино – 1, Хараблино – 1, Щурово – 1);

- в Спас-Клепиках – 5 (+1);

- в Ряжском районе - 5 (Петрово - 2, Шереметьево - 2, Дегтяное - 1);

- в г.Ряжск – 36 (+2);

- в Спасском районе – 19 (+3) (Спиртзаводской – 7 (+3), Павловка – 2, Сушки – 2, Брыкин Бор – 1, Гавриловское – 1, Ижевское – 1, Новики – 1, Огородниково – 1, Собчаково – 1, Старостеклянное – 1, Троица – 1);

- в г. Спасск-Рязанский – 18 (+2);

- в Захаровском районе - 16 (Смена – 5, Безлычное – 3, Елино – 2, Пупкино – 2, Добрые Пчелы – 1, Зимино – 1, Плахино – 1, Поливаново – 1);

- в с. Захарово - 2;

- в Шиловском районе – 21 (Лесной – 8, Желудёво – 4, Сановка – 3, Аделино – 1, Борки – 1, Елизаветинка – 1, Заполье – 1, Муратово – 1, Слобода – 1);

- в п. Шилово – 16 (+1);

- в Шацком районе – 17 (+4) ((Казачья Слобода – 7, Лесное Конобеево – 2, Новочернеево – 2, Черная Слобода – 2 (+2), Высокое – 1, Печины – 1, Ольхи – 1 (+1), Сново-Здорово — 1 (+1));

- в г. Щацк – 13;

- в Чучковском районе - 3 (Мелихово – 3);

- в п. Чучково – 11;

- в Ермишинском районе – 9 (Надежка – 3, Азеево – 2, Гремячий ключ – 2, Савватьма – 2);

- в п. Ермишь – 12 (+1);

- в Милославском районе – 8 (+3) (Кочуры – 3 (+2), Чернава – 3, Бугровка – 1, Змеевка – 1 (+1));

- в п. Милославское – 9 (+1);

- в Александро - Невском районе - 6 (Боровок – 5, Ленино – 1);

- в Александро-Невском - 2;

- в Ухоловском районе – 3 (Поляки - 1, Покровское – 2);

- в п. Ухолово - 5;

- в Старожиловском районе – 5 (Панинская слобода – 2, Ивановское – 1, Истье – 1, Рязанские сады – 1);

- в р.п. Старожилово – 8;

- в Путятинском районе – 3 (Глебово - 1, Никитино – 1, Строевское - 1);

- с. Путятино – 3;

- в Кораблинском районе – 10 (+3) (Кипчаково – 4 (+2), Ключ – 4, Бобровинки – 1 (+1), Ковалинка — 1);

- в г. Кораблино – 5 (+2);

- Сапожковский район – 3 (+1) (Михеи – 2, Кривель – 1 (+1));

- в р.п. Сапожок – 2.

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