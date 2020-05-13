2020-05-13T11:56:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Рязанская область перешагнула отметку в 2000 зараженных коронавирусом

Диагноз COVID-19 подтвердился у 1939 человек, еще 89 положительных тестов на дополнительной проверке
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Рязанская область перешагнула отметку в 2000 зараженных коронавирусом, считая условно подтвержденные случаи.Рязанская область перешагнула отметку в 2000 зараженных коронавирусом, считая условно подтвержденные случаи.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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13 мая Рязанская область перешагнула отметку в 2000 зараженных коронавирусом. По данным оперативного штаба, совокупно с начала пандемии в регионе выявили 2028 случаев COVID-19. Сюда входят 1939 человек с подтвержденным диагнозом (+97 за сутки) и 89 человек с положительными тестами на «корону», пока не прошедшими повторную проверку Роспотребнадзора.

Из статистики, напомним, не исключают выздоровевших, которых к 11.00 13 мая в Рязанской области насчитывается 294. Остаются в общем количестве и летальные исходы: официально сообщается о семи жертвах COVID-19, еще у восьми пациентов ведущей причиной смерти признали не инфекцию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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