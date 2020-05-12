Коронавирус в Рязани и области, последние новости на 12 мая: 1744 человек заразились, 98 - на подтверждении

«Комсомолка» продолжает вместе с вами следить за последними новостями о коронавирусе в Рязани и области на 12 мая 2020 года. Публикуем актуальную статистику и рассказываем о самых важных событиях.

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По данным из официальных источников, актуальным на 1.00 12 мая, в регионе известно о 1842 случаях заражения коронавирусом. Сюда входят 1744 пациента с подтвержденным диагнозом и 98 человек с положительными тестами на COVID-19, пока не прошедшими повторную проверку Роспотребнадзора.

К тому же моменту 238 человек выздоровели. Умерли 13 человек, у которых нашли коронавирус, однако ведущей причиной смерти опасную заразу пока признали в пяти случаях.

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На 1.00 12 мая в больницах Рязани находятся 235 человек с COVID-19. Последняя статистика от опергруппы говорит нам о резком росте числа «тяжелых» пациентов – в полтора раза за сутки (с 14 до 21). Пять их них подключены к аппаратам ИВЛ.

Состояние 70 пациентов медики оценивают как удовлетворительное, 144 – как средней степени тяжести. Люди с легкой формой заболевания находятся на домашнем карантине.

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11 мая обновились данные о географии распространения коронавируса и возрасте заболевших. В пяти населенных пунктах региона инфекцию выявили впервые: Вышетравино, Казарь (оба – Рязанский район), Желтухинский (Скопинский район), Гремяки (Пронский район) и Слобода (Шиловский район).

Подавляющую часть новых случаев заражения выявили в Рязани. У шести человек за сутки COVID-19 диагностировали в городе Ряжске. Посмотреть полную статистику, где и сколько всего заболевших выявили, можно здесь.

Что касается возраста, то положительными оказались тесты на «корону» еще у 15 детей и 26 человек из группы риска по возрасту (65 лет и старше). Теперь в официальной статистике значатся 199 и 277 представителей этих возрастных категорий соответственно.

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С 12 мая губернатор Рязанской области распорядился снять ряд ограничений, введенных из-за пандемии.

- В сложившихся условиях борьбы с пандемией коронавируса, мы можем начать точечную отмену ограничительных мер, которые мешают гражданам и не ослабляют нашу борьбу с эпидемией, - отметил Николай Любимов.

Среди прочего речь идет об отмене интервального графика движения городского транспорта в Рязани, снятии карантинных постов на въездах в регион, продолжении работы предприятий не из списка системообразующих (читать подробнее).

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О том, что с 12 мая автобусы и троллейбусы в Рязани возвращаются к обычному режиму работы, отдельно напомнила администрация областного центра. Заодно чиновники обратились к горожанам с призывом совершать поездки только в случае необходимости и соблюдать меры предосторожности:

«В автобусах и троллейбусах продолжается обязательное соблюдение социальной дистанции, <…> рекомендуется совершать поездки с использованием средств защиты органов дыхания - масок, респираторов, платков и прочих», - пишет пресс-служба исполнительного органа власти.