2020-05-11T19:57:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Тяжелых пациентов с коронавирусом в Рязани стало в полтора раза больше

Всего в больницах по состоянию на 11 мая находятся 235 заболевших COVID-19
Антон КОНОВАЛОВ
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По состоянию на 11 мая в больницах Рязани находятся 235 пациентов с коронавирусной инфекцией. Среди них 14 детей, сообщили в областной оперативной группе.

По сравнению с 10 мая сразу в полтора раза – с 14 до 21 – увеличилось число тяжелых пациентов. При этом пять из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Состояние 70 пациентов медики оценивают как удовлетворительное, 144 – как средней степени тяжести. У остальных людей с COVID-19 заболевание протекает в легкой форме, поэтому они лечатся на домашнем карантине.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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