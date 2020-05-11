Коронавирус пришел еще в пять населенных пунктов Рязанской области

11 Май 2020 2020-05-11T17:08:36+03:00

Из 98 новых случаев COVID-19, о которых стало известно 11 мая, подавляющую часть выявили в Рязани

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В Рязанской области за сутки коронавирус обнаружили у 98 человек. Так по состоянию 11 мая стало известно о 1842 случаях заражения, включая условно подтвержденные.

Появилась свежая статистика опергруппы о географии распространения COVID-19, из которой следует, что 68 новых случаев относятся к Рязани. Заболевание диагностировали еще у шести человек в городе Ряжске, доведя число инфицированных до 31.

В пяти населенных пунктах региона инфекцию выявили впервые: Вышетравино, Казарь (оба – Рязанский район), Желтухинский (Скопинский район), Гремяки (Пронский район) и Слобода (Шиловский район).

Число инфицированных в различных муниципальных образованиях (по данным опергруппы):

- в г. Рязани - 990 (+68 по сравнению с 10 мая);

- в Рязанском районе – 127 (+7) (Заокское – 31, Учхоз Стенькино – 13 (+1), Тюшево – 11, Поляны – 10 (+1), Заборье – 8 (+1), Дядьково – 8 (+2), Подвязье – 5, Рожок – 4, Ялтуново – 4 , Абрютино – 3, Высокое – 3, Мурмино – 3, Варские – 2, Земенки – 2, Насурово – 2, Алтухово – 1, Богданово – 1, Вышетравино – 1 (+1), Вышгород - 1, Дмитриевка – 1, Дубровичи – 1, Затишье – 1, Казарь – 1 (+1), Листвянка – 1, Полково– 1, Реткино – 1, Ровное – 1, Секиотово – 1, Совхоз Рязанский – 1, Ульяновка – 1, Хирино – 1, Ходынинские дворики 2 – 1, Шумашь – 1);

- в Скопинском районе – 62 (+1) (Павелец – 19, Ильинка – 13, Побединка – 6, Горлово – 3, Березняги – 2, Клекотки – 2, Моховое – 2, Отрада – 2, Петрушино – 2, Чулково – 2, Вослебово – 1, Делехово - 1, Желтухинский – 1 (+1), Затворное – 1, Нагиши – 1, Новиково – 1, Свинушки – 1, Успенское – 1, Шелемишево – 1);

- в г. Скопин - 34;

- в Михайловском районе - 41 (Октябрьский – 16, Стрелецкие выселки – 6, Виленка – 2, Козловка – 2, Печерники – 2, Березово – 1, Волосовка – 1, Грязное – 1, Заря – 1, Иваньково – 1, Ижеславль – 1, Киндяково – 1, Красное – 1, Низок – 1, Первомайский – 1, Покровское1 – 1, Пушкари – 1, Фирюлевка – 1);

- в г. Михайлов – 45;

- в Пронском районе – 8 (+1) (Мамоново – 3, Б. Погореловка – 1, Гремяки – 1 (+1), Маклаково – 1, Роскино – 1, Скучаловка – 1);

- в Пронске - 10;

- в г. Новомичуринск - 65;

- в Рыбновском районе – 37 (Костино – 8, Новоселки – 7, Высокое – 4, Глебково – 4, Горяйново – 3, Старолетово – 3, Пощупово – 2, Житово – 1, Завод Ветзоотехника – 1, Зубово – 1, Козловка – 1, Перекаль – 1, Старое Батурино – 1);

- в г. Рыбное – 39;

- в Сараевском районе – 28 (Красный Озерок – 7, Напольное – 6, Алексеевка – 3, Красный Куст – 2, Мордово – 2, Сысои – 3, Бычки – 1, Красная Вершина – 1, Кривское – 1, Новый Хутор – 1, Паники – 1);

- в р.п. Сараи – 5;

- в Сасовском районе – 12 (Сотницыно – 4, Раково - 2, Фроловское - 2, Алешино - 1, Гавриловское - 1, Кузьминки - 1, Молодежный - 1);

- в г. Сасово – 23;

- в Касимовском районе – 16 (Щербатовка – 3, Подлипки – 2, Телебукино – 2, Клетино – 2, Ахматово – 1, Бабино-Булыгино – 1, Гусь-Железный – 1, Елатьма – 1, Кочемары – 1, Лашма – 1, Малеево – 1);

- в г. Касимов – 28 (+1);

- в Клепиковском районе - 33 (+4) (Тума – 9 (+1), Аверкиево – 5, Алексеево – 4 (+3), Криуша – 3, Первушкино – 2, Давыдово – 1, Егорово – 1, Кондаково – 1, Молькино – 1, Натальино – 1, Озерки – 1, Пилево – 1, Уткино – 1, Хараблино – 1, Щурово – 1);

- в Спас-Клепиках – 3 (+1);

- в Ряжском районе - 5 (Петрово - 2, Шереметьево - 2, Дегтяное - 1);

- в г.Ряжск – 31 (+6);

- в Спасском районе - 15 (Спиртзаводской – 4, Павловка – 2, Сушки – 2, Брыкин Бор – 1, Гавриловское – 1, Ижевское – 1, Огородниково – 1, Собчаково – 1, Старостеклянное – 1, Троица – 1);

- в г. Спасск-Рязанский – 16;

- в Захаровском районе - 16 (Смена – 5, Безлычное – 3, Елино – 2, Пупкино – 2, Добрые Пчелы – 1, Зимино – 1, Плахино – 1, Поливаново – 1);

- в с. Захарово - 2;

- в Шиловском районе – 20 (+2) (Лесной – 8, Желудёво – 4 (+1), Сановка – 2, Аделино – 1, Борки – 1, Елизаветинка – 1, Заполье – 1, Муратово – 1, Слобода – 1 (+1));

- в п. Шилово – 15;

- в Шацком районе – 12 (Казачья Слобода – 7, Высокое - 1, Лесное Конобеево – 2, Новочернеево - 1, Печины - 1);

- в г. Щацк – 13 (+1);

- в Чучковском районе - 3 (Мелихово – 3);

- в п. Чучково – 10 (+2);

- в Ермишинском районе – 9 (+1) (Надежка – 3 (+1), Азеево – 2, Гремячий ключ – 2, Савватьма – 2);

- в п. Ермишь - 11;

- в Милославском районе - 3 (Бугровка - 1, Кочуры - 1, Чернава - 1);

- в п. Милославское - 8;

- в Александро - Невском районе - 6 (Боровок – 5, Ленино – 1);

- в Александро-Невском - 2;

- в Ухоловском районе - 2 (Поляки - 1, Покровское - 1);

- в п. Ухолово - 5;

- в Старожиловском районе – 5 (Панинская слобода – 2, Ивановское – 1, Истье – 1, Рязанские сады – 1);

- в р.п. Старожилово – 8 (+2);

- в Путятинском районе – 3 (Глебово - 1, Никитино – 1, Строевское - 1);

- в Кораблинском районе – 7 (Ключ – 4, Кипчаково – 2, Ковалинка – 1);

- с. Путятино – 2 (+1);

- в г. Кораблино - 3;

- Сапожковский район – 2 (Михеи – 2);

- в р.п. Сапожок – 2.

ИСТОЧНИК KP.RU