Снятие режима ограничения в Рязани: отмена карантинных постов и полная работа общественного транспорта

Губернатор Рязанской области Николай Любимов объявил о прекращении с 12 мая действия в регионе целого ряда ограничительных мер, принятых для борьбы с распространением COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

«МЫ МОЖЕМ НАЧАТЬ ТОЧЕЧНУЮ ОТМЕНУ ОГРАНИЧЕНИЙ »

- Мы видим, что ситуация в Рязанской области с распространением СOVID-19 остается напряженной. Количество заболевших, к сожалению, продолжает расти. Пик пандемии еще не пройден. Ситуация в регионе сложная. Опасность распространения коронавирусной инфекции по-прежнему высокая, - сообщил глава региона.

Николай Любимов отметил, что с пониманием относится к положению людей, потерявших доходы и предпринимателей, оказавшихся на гране выживания из-за в веденных ограничений. При этом губернатор подчеркнул, что перед правительством стоит важная задача - обеспечить безопасность жителей и стабильное социально-экономическое развитие региона.

- В сложившихся условиях борьбы с пандемией коронавируса, мы можем начать точечную отмену ограничительных мер, которые мешают гражданам и не ослабляют нашу борьбу с эпидемией, - отметил Любимов.

Начиная со вторника в Рязанской области произойдут следующие изменения:

- завершается круглосуточная работа всех карантинных постов, которые были установлены на въезде в регион;

- общественный транспорт возвращается к обычному режиму работы. Автобусы и троллейбусы начнут ходить по установленным маршрутам по прежнему расписанию;

- смогут вернуться к работе и промышленные предприятия, не попавшие в список системообразующих, а также строительные компании и подрядные организации;

- автосалоны и сервисы техобслуживания автомобилей, ателье, прачечные и химчистки продолжат работу, опять же при условии соблюдения предписаний Роспотребнадзора.

При этом, временные ограничения работы предприятий сферы услуг, культуры, образования, спорта останутся без изменений. Школьники и студенты продолжат дистанционное обучение по утвержденным срокам. Детские сады по-прежнему останутся закрытыми для посещения, также как и театры, музеи.

Автосервисы и предприятия сферы услуг должны соблюдать все рекомендации.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ПРИ НЕГАТИВНОЙ ДИНАМИКЕ МЕРЫ МОГУТ ВЕРНУТЬ

Однако, Николай Любимов подчеркнул, что от того, насколько добросовестно рязанцы смогут исполнять все принятые решения, во многом зависит и дальнейшее продвижение по пути поэтапного снятия ограничений:

- Это совсем не значит, что сразу можно будет пускаться во все тяжкие. С таким безответственным поведением, которое, к сожалению, встречается среди рязанцев и гостей нашего региона сегодня, есть большой риск сделать все наши усилия напрасными. И мы будем вынуждены снова ужесточать меры, а не наоборот.

Маски и перчатки в общественном транспорте по-прежднему необходимы.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Что касается электронных пропусков с QR-кодами. Для физических лиц эта мера по-прежнему носит рекомендательный характер. Порядок получения пропусков для организаций – остается прежним, с обязательным заполнением специальной декларации о деятельности.

Также сохранятся рекомендации и по соблюдению так называемого «масочного режима» в общественных местах, в транспорте, в том числе в такси, при посещении магазинов, на остановках и вокзалах граждане должны использовать средства защиты органов дыхания.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Коронавирус в Рязани и области, последние новости на 10 мая: 1648 человек заражены, 96 - на подтверждении

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Рязани и Рязанской области на 10 мая 2020 года (информация обновляется).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!