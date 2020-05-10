Коронавирус в Рязани и области, последние новости на 10 мая: 1560 человек заражены, 88 - на подтверждении

«Комсомолка» продолжает вместе с вами следить за последними новостями о коронавирусе в Рязани и области на 10 мая 2020 года. Публикуем актуальную статистику и рассказываем о самых важных событиях.

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Целый ряд новостей 9 мая, конечно, был связан с Днем Победы в условиях пандемии коронавируса и режима самоизоляции.

В 13.00 в рязанском регионе прошел концерт «Победа звучит!» онлайн-фестиваля искусств «Рязань. Весна. Победа!». В нем приняли участие все без исключения артисты областной филармонии. Их выступления предварило поздравление губернатора Николая Любимова.

В день празднования 75-летия Великой Победы в Рязани в сквере у памятника Советско-Польского братства по оружию начали создавать первый в регионе парка военной техники. Ранее две колонны с танками и спецмашинами на тралах выехали с территории бывшего автомобильного училища и проследовали по улицам города двумя маршрутами, охватив практически все микрорайоны областного центра.

Продолжая традиции «фронтовых бригад», творческие коллективы городских учреждений культуры поздравили 9 мая рязанцев с Днем Победы и вместе с ними исполнили песни военных лет. Один из концертов прошел в Геронтологическом центре имени Мальшина.

Участника взятия Берлина Дмитрия Черничкина поздравил рязанский юнармеец. В условиях пандемии Никита Вайцен произнес теплые слова по телефону

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По состоянию на 01.00 10 мая в официальной статистике по Рязанской области значатся 1560 случаев COVID-19. Положительные тесты еще 88 человек находятся на повторном исследовании Роспотребнадзора.

В целом на 01.00 10 мая поступила информация о 6685 гражданах, прибывших из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции, контактировавших с больными и подозрительными на заболевание. Медики наблюдают за 2212 жителями региона. 4473 его уже прошли, они обследованы и здоровы.

По поручению губернатора Николая Любимова ведется учет прибывающих в муниципальные образования Рязанской области. По состоянию на 01.00 10 мая в общем было выявлено 46346 граждан (в Рязани - отдельный учет), прибывших из других регионов, в том числе из зарубежных стран.

В настоящее время на контроле в муниципальных образованиях находятся 2459 человек. Все они до истечения срока карантина пребывают в самоизоляции или в обсервациях. При этом 1545 иногородних жителей его уже завершили, они здоровы.

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На 01.00 10 мая в лечебных учреждениях Рязани находятся на лечении 230 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, из них 14 детей. По информации регионального минздрава, состояние средней степени тяжести зафиксировано у 130 человек, 86 находятся в удовлетворительном. Тяжелое состояние наблюдается у 14 пациентов, причем 8 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. У остальных зараженных коронавирусом болезнь протекает в легкой форме. Они находятся на карантине и проходят лечение на дому под постоянным наблюдением врачей.

За истекшие сутки из больниц выписались 38 рязанцев, перенесших COVID-19. Стало быть, с начала пандемии общее количество выздоровевших и выписанных пациентов с этим диагнозом достигло 216 человек, большинство из них проходили стационарное лечение.12, к сожалению, умерли, но именно коронавирусная инфекция значится причиной смерти пяти из них.

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По последним данным о географии распространении COVID-19 на 9 мая, из 1648 человек с подтвержденным или условно подтвержденным диагнозом больше половины (882) выявили в Рязани. При этом за истекшие сутки ситуация резко обострилась в моногороде Новомичуринск: там число заболевших выросло с 46 до 63 человек.

На карте распространения коронавируса в Рязанской области появилось восемь новых точек. Это Реткино Рязанского района, Свинушки Скопинского, Скучаловка в Пронском районе, а также Борки в Шиловском (просьба не путать с Борком). В Касимовском районе сразу три населенных пункта оказались под властью инфекции: Елатьма, Кочемары и Лашма. В Ключе Кораблинского района сразу 4 местных жителя заболели COVID-19 - этого села до сегодняшнего дня не было на карте распространения коронавирусной инфекции.