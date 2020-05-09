75-летие Великой Победы: в Рязани создают первый в регионе парк военной техники

9 Май 2020 2020-05-09T14:58:21+03:00

Танки и прочие спецмашины доставили на тралах в сквер у памятника Советско-Польского братства по оружию

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9 мая 2020 года в день празднования 75-летия Великой Победы в Рязани в сквере у памятника Советско-Польского братства по оружию проходит создание первого в регионе парка военной техники.

Ранее в этот день две колонны с танками и спецмашинами на тралах выехали с территории бывшего автомобильного училища и проследовали по улицам города, двумя маршрутами, охватив практически все микрорайоны областного центра.

Около полудня первая колонна доставила технику к месту новой постоянной дислокации. Всего в парке устанавливают 12 единиц, в том числе танки Т-72 и Т-64, специальные машины БМП-1, БРДМ-2 (оснащена противоракетным комплексом «Конкурс»), РСЗО «Град» на базе грузовиков ЗИЛ-131 и «Урал», зенитную установку ЗУ 23-2, самоходную артиллерийскую установку 2СЗ «Акация», миномет и гаубицу М30 и др.

9 мая. Сквер у памятника Советско-Польскому братству по оружию.

9 мая. Сквер у памятника Советско-Польскому братству по оружию.

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ИСТОЧНИК KP.RU