96-летняя труженица тыла: Буханку хлеба съедали, как шоколадку

9 мая у Мальшинской богадельни состоялся праздничный концерт, посвященный 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Поздравить постояльцев заведения, среди которых 12 ветеранов войны и 11 тружеников тыла, в этом году из-за пандемии коронавируса лично не удалось. И поэтому для них организовали выступление ансамбля «Отрада» из ДК «Приокский» прямо во дворе.

Артисты исполнили песни военных лет и популярные произведения народного творчества в современной аранжировке, а постояльцы с интересом наблюдали за концертом из своих окон.

Постояльцы с интересом наблюдали за концертом из своих окон.Фото: Константин МОГИЛИН

- Несмотря на ограничительные меры, связанные с коронавирусом, День Победы - это для нас настолько святой праздник, что все городские учреждения культуры и артисты посчитали необходимым принять участие в таких мероприятиях, - рассказала начальник городского управления культуры Евгения Власова. - С учетом и соблюдением всех мер безопасности пять творческих бригад организовали и провели несколько акций. Среди них мероприятие «Поем двором», состоявшееся в четырех точках города, а в 14 часов две наших бригады поехали поздравить пожилых людей, здесь, в геронтологическом центре, и в пансионат «Южный». Также ансамбль песни «Рязаночка» в течение всего дня сопровождал военную технику, ездившую по городу, и также давал концерты для горожан.

Из-за пандемии концерт прошел во дворе богадельни.Фото: Константин МОГИЛИН

Среди проживающих в богадельне есть и 96-летняя труженица тыла Зинаида Кирилловна Козлова. Будучи еще совсем юной девушкой, она в годы войны занималась лесозаготовками в Узбекской ССР. Парами хрупкие девчонки должны были ежедневно пилить до семи кубометров ташкентского леса.

- На лесопилке я работала с 1942 по 1944 год. Денег за работу нам не платили, а давали по 800 граммов хлеба. Обеда у нас не было, поэтому после работы эту буханку хлеба мы съедали, как шоколадки, по дороге домой. Приходили домой и сразу ложились спать, а утром на заре снова шли на лесозаготовку, и так каждый божий день, - поделилась воспоминаниями Зинаида Козлова.

В годы войны Зинаида Кирилловна работала на лесопилке.Фото: Константин МОГИЛИН

После войны Зинаида Кирилловна перебралась в Рязань. В геронтологическом центре труженица тыла живет уже 15 лет, и здесь ей очень нравится. Несмотря на преклонный возраст, она продолжает активную жизнь, участвует во всех местных мероприятиях, сочиняет частушки, а на Новый год, переодеваясь в Деда Мороза, поздравляет своих соседей по богадельне.

Сотрудники геронтологического центра также насладились выступлением.Фото: Константин МОГИЛИН

Больше всего в поколении людей, прошедших через войну, поражает их оптимизм и жизнелюбие. И очень здорово, что еще остались в живых те, кто может нам рассказать об этом тяжелом времени, чтобы мы помнили и чтили подвиг наших отважных земляков.