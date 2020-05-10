Коронавирус в Рязани: количество зараженных детей увеличилось до 179

10 Май 2020 2020-05-10T12:58:57+03:00

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Опергруппа по борьбе с коронавирусом в Рязани и области опубликовала последние данные по возрасту заболевших. Напомним, что на 10 мая 11:00 в регионе выявили 1648 случаев заражения, еще 96 являются условно подтвержденными.

По-прежнему наибольшее количество заболевших относится к молодой возрастной группе – от 18 до 45 лет (635 случаев). Вместе с тем, продолжает увеличиваться и количество заболевших детей. Теперь их стало 179 человек.

Подробная статистика по зараженным:

- от 18 до 45 лет – 635 человек;

- от 46 до 64 лет – 594 человек;

- от 65 до 80 лет – 196 человек;

- старше 80 лет – 44 человек;

- дети – 179 человек

Подробная статистика по условно зараженным:

- от 18 до 45 лет – 33 человек;

- от 46 до 64 лет – 47 человек;

- от 65 до 80 лет – восемь человек;

- старше 80 лет – три человека;

- дети – пять человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU