2020-05-09T18:07:46+03:00
75 лет Великой Победы

Николай Любимов открыл онлайн-концерт «Победа звучит!»

В нем приняли участие все артисты Рязанской областной филармонии
Иван АНТОНОВ
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. Фотоколлаж с сайта областного правительства.. Фотоколлаж с сайта областного правительства.
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9 мая в 13.00 в рязанском регионе прошел концерт «Победа звучит!» онлайн-фестиваля искусств «Рязань. Весна. Победа!». В нем приняли участие все без исключения артисты областной филармонии. Их выступления предварило выступление губернатора Николая Любимова.

- Этот праздник для каждого из нас – символ национальной гордости, свидетельство безусловности мира на Земле. Ратный и трудовой подвиг поколения героев всегда будет для нас высоким нравственным ориентиром, примером беззаветной любви и преданности Родине, - сказал глава региона.

Всю концертную программу можно посмотреть здесь. А в 19.00 состоится спектакль-концерт «Нам дороги эти позабыть нельзя» Рязанского театра кукол.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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