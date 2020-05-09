Николай Любимов открыл онлайн-концерт «Победа звучит!»
9 мая в 13.00 в рязанском регионе прошел концерт «Победа звучит!» онлайн-фестиваля искусств «Рязань. Весна. Победа!». В нем приняли участие все без исключения артисты областной филармонии. Их выступления предварило выступление губернатора Николая Любимова.
- Этот праздник для каждого из нас – символ национальной гордости, свидетельство безусловности мира на Земле. Ратный и трудовой подвиг поколения героев всегда будет для нас высоким нравственным ориентиром, примером беззаветной любви и преданности Родине, - сказал глава региона.
Всю концертную программу можно посмотреть здесь. А в 19.00 состоится спектакль-концерт «Нам дороги эти позабыть нельзя» Рязанского театра кукол.
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ИСТОЧНИК KP.RU