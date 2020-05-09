Рязанские «фронтовые бригады» поздравили с 75-летием Победы
Продолжая традиции «фронтовых бригад»,творческие коллективы городских учреждений культуры поздравили 9 мая рязанцев с Днем Победы и вместе с ними исполнили песни военных лет. Об этом сообщил сайт областного правительства.
Рязанские артисты приехали на военном автомобиле в Геронтологический центр им. П.А. Мальшина и организовали небольшой задушевный концерт на его территории. Они исполняли для пожилых людей, наблюдавших за происходящим из окон, песни и стихи военных лет. Зрители с удовольствием вместе с артистами пели любимые песни и благодарили их за то, что несмотря на режим самоизоляции, семьдесят пятый День Победы стал очень ярким и душевным праздником.
В День Победы музыкальные представления, организованные фронтовыми бригадами, состоялись также на территории пансионата для пожилых людей и инвалидов «Южный», а также во дворах рязанских домов, где живут ветераны.
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ИСТОЧНИК KP.RU