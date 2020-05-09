Участника взятия Берлина Дмитрия Черничкина поздравил рязанский юнармеец
В день празднования 75-летия Великой Победы юнармейцы города Рязани поздравляют ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Почетное право поздравить по телефону с праздником участника взятия Берлина, Почетного гражданина города Рязани Дмитрия Алексеевича Черничкина было предоставлено обучающемуся объединения «Рота Почетного караула» ДЮЦ «Звезда» Никите Вайцену. Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани.
Несмотря на свой почтенный возраст, Дмитрий Алексеевич на протяжении многих лет является наставником воспитанников Центра «Звезда», почетным гостем патриотических мероприятий и акций. Кавалер многих боевых наград является почетным часовым Поста №1, также Черничкин – постоянный участник Вахты Памяти в общеобразовательных учреждениях.
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ИСТОЧНИК KP.RU