2020-05-09T16:33:15+03:00
75 лет Великой Победы

Участника взятия Берлина Дмитрия Черничкина поздравил рязанский юнармеец

В условиях пандемии Никита Вайцен произнес теплые слова по телефону
Иван АНТОНОВ
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Дмитрий Алексеевич Черничкин принимает поздравления. Фото: сайт горадмиистрации.Дмитрий Алексеевич Черничкин принимает поздравления. Фото: сайт горадмиистрации.
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В день празднования 75-летия Великой Победы юнармейцы города Рязани поздравляют ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Почетное право поздравить по телефону с праздником участника взятия Берлина, Почетного гражданина города Рязани Дмитрия Алексеевича Черничкина было предоставлено обучающемуся объединения «Рота Почетного караула» ДЮЦ «Звезда» Никите Вайцену. Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани.

Несмотря на свой почтенный возраст, Дмитрий Алексеевич на протяжении многих лет является наставником воспитанников Центра «Звезда», почетным гостем патриотических мероприятий и акций. Кавалер многих боевых наград является почетным часовым Поста №1, также Черничкин – постоянный участник Вахты Памяти в общеобразовательных учреждениях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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