2020-05-09T14:18:17+03:00
Победа

Рязанец Александр Маврин принял участие в фестивале воздушных шаров в городе-герое Волгограде

Над приволжскими просторами он «пронес» огромный портрет маршала Жукова
Поделиться:
Фото предоставлено Александром Мавриным.Фото предоставлено Александром Мавриным.
Изменить размер текста:

В преддверии празднования 75-летия Великой Победы в городе-герое Волгограде (Сталинграде) состоялся небольшой фестиваль воздушных шаров. На оболочке «Коловрат» в нем принял участие рязанец Александр Маврин. Об этом сообщает официальная страничка федерации воздухоплавания Рязанской области в социальной сети «ВКонтакте».

Организаторам удалось провести три полета, в рамках которых тепловые аэростаты пронесли над городом, восставшем из пепла, огромные портреты Сталина, Жукова, и знаменитый плакат «Родина-мать зовет!».

Символично, что рязанский пилот «нес» над приволжскими просторами портрет маршала Жукова, который в свое время окончил кавалерийские курсы в селе Старожилово Рязанской губернии.

- Вообще выбор был случайным, - рассказал Александр, - но я рад, что в этом можно проследить некую историческую параллель.

Идейными вдохновителями фестиваля выступили пилоты Сергей Латыпов (Москва) и Александр Галкин (Ростов-на-Дону), также в нем приняли участие пилоты Михаил Летуновский (Москва), Михаил Латыпов (Москва) и Павел Мишин (Санкт-Петербург).

Фото предоставлено Александром Мавриным.

Фото предоставлено Александром Мавриным.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Новости Рязани»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В преддверии Дня Победы рязанскому ветерану восстановили ведомственные выплаты
В честь 75-летия Победы к мемориалам Рязани возложили цветы
75-летие Великой Победы: в Рязани создают первый в регионе парк военной техники
Рязанец Александр Маврин принял участие в фестивале воздушных шаров в городе-герое Волгограде
На карте коронавируса в Рязанской области появилось еще восемь точек
Коронавирус в Рязани: количество зараженных детей увеличилось до 173
Коронавирус выявили еще у 85 человек в Рязанской области, на подтверждении 88 тестов
Вячеслав Фетисов рассказал о своих героических предках из Рязани
Коронавирус в Рязани и области, ситуация на 9 мая 8.30: под наблюдением 2394 человека
В Рязани в тяжелом состоянии находятся 50 пациентов с коронавирусом
Министр Прилуцкий рассказал, сколько рязанских медиков заразились коронавирусом
РНПК участвует во всероссийской программе празднования 75-летия Победы
В Рязани более чем на месяц перекроют движение по улицам Трудовая и Разина
В Рязани откажутся от «разрывного» графика общественного транспорта
Мэрия обновила данные по самым инфицированным районам Рязани