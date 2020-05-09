Рязанец Александр Маврин принял участие в фестивале воздушных шаров в городе-герое Волгограде

9 Май 2020 2020-05-09T14:18:17+03:00

Над приволжскими просторами он «пронес» огромный портрет маршала Жукова

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В преддверии празднования 75-летия Великой Победы в городе-герое Волгограде (Сталинграде) состоялся небольшой фестиваль воздушных шаров. На оболочке «Коловрат» в нем принял участие рязанец Александр Маврин. Об этом сообщает официальная страничка федерации воздухоплавания Рязанской области в социальной сети «ВКонтакте».

Организаторам удалось провести три полета, в рамках которых тепловые аэростаты пронесли над городом, восставшем из пепла, огромные портреты Сталина, Жукова, и знаменитый плакат «Родина-мать зовет!».

Символично, что рязанский пилот «нес» над приволжскими просторами портрет маршала Жукова, который в свое время окончил кавалерийские курсы в селе Старожилово Рязанской губернии.

- Вообще выбор был случайным, - рассказал Александр, - но я рад, что в этом можно проследить некую историческую параллель.

Идейными вдохновителями фестиваля выступили пилоты Сергей Латыпов (Москва) и Александр Галкин (Ростов-на-Дону), также в нем приняли участие пилоты Михаил Летуновский (Москва), Михаил Латыпов (Москва) и Павел Мишин (Санкт-Петербург).

Фото предоставлено Александром Мавриным.

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ИСТОЧНИК KP.RU