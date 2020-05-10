Коронавирус в Рязани: скончался 13-й пациент с COVID-19
10 мая в Рязани скончался 79-летний мужчина с подтвержденным диагнозом COVID-19. Об этом сообщает региональная опергруппа по борьбе с коронавирусом.
«Пациент имел в анамнезе тяжелые хронические заболевания, доставлен в Рязань из Чучковского района, за медицинской помощью долгое время не обращался. Медики поддерживали его в стабильном состоянии несколько недель, однако, несмотря на все усилия, спасти человека не удалось», - говорится в сообщении.
Таким образом с начала пандемии по официальным данным в Рязанской области умерли уже 13 человек в анализах которых были обнаружены следы возбудителя инфекции.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Рязани»