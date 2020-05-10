Коронавирус в Рязани: скончался 13-й пациент с COVID-19

10 Май 2020 2020-05-10T22:10:31+03:00

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10 мая в Рязани скончался 79-летний мужчина с подтвержденным диагнозом COVID-19. Об этом сообщает региональная опергруппа по борьбе с коронавирусом.

«Пациент имел в анамнезе тяжелые хронические заболевания, доставлен в Рязань из Чучковского района, за медицинской помощью долгое время не обращался. Медики поддерживали его в стабильном состоянии несколько недель, однако, несмотря на все усилия, спасти человека не удалось», - говорится в сообщении.

Таким образом с начала пандемии по официальным данным в Рязанской области умерли уже 13 человек в анализах которых были обнаружены следы возбудителя инфекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU