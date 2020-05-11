2020-05-11T14:10:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Рязанской области за сутки выявили у 15 детей

Среди людей, только-только узнавших о своем диагнозе, 26 людей из группы риска по возрасту
Антон КОНОВАЛОВ
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На 11 мая в Рязанской области известно о 1842 случаях заражения коронавирусной инфекцией. Сюда входят, как те, у кого диагноз подтвердился, так и люди с положительными тестами на COVID-19, которые находятся на повторной проверке.

Детей из общего числа 199. Это на 15 больше, чем днем ранее. Также стоит отметить 277 человек из группы риска по возрасту. За сутки корону выявили еще у 26 представителей поколения старше 65 лет.

Полную статистику опергруппы приводим ниже.

Люди с подтвержденным диагнозом COVID-19:

- до 18 лет – 184 (в том числе 15 годовалых детей, а шестерым 1 года не исполнилось);

- от 18 до 45 лет – 668;

- от 46 до 64 лет – 641;

- от 65 до 80 лет – 204;

- старше 80 лет – 47.

Люди с условно подтвержденным диагнозом COVID-19:

- до 18 лет – 15;

- от 18 до 45 лет – 22;

от 46 до 64 лет – 35;

от 65 до 80 лет – 19;

- старше 80 лет – 7.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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