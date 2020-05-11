Коронавирус в Рязани и области: диагноз подтвердился еще у 96 человек

11 Май 2020 2020-05-11T11:08:33+03:00

На 11 мая в Рязанской области известно уже о 1842 случаях заражения коронавирусной инфекцией. Фото: Олег ЗОЛОТО

На 11 мая известно уже о 1842 случаях заражения. Часть положительных тестов находятся на повторном исследовании

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11 мая официальное число заболевших коронавирусом в Рязанской области увеличилось до 1744. За сутки диагноз подтвердился у 96 человек. Последнюю статистику опубликовала региональная опергруппа.

Еще у 98 человек COVID-19 выявлен по результатам первичного тестирования. Их анализы повторно исследуют в лаборатории Роспотребнадзора. Таким образом, всего с начала пандемии в Рязанской области известно о 1842 случаях заражения.

Напомним, в статистику входят не только те, кто болеет, но и те, кто выздоровел или ушел из жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU