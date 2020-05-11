11 Май 2020 2020-05-11T18:39:04+03:00

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С 12 мая общественный транспорт Рязани переходит на обычный график работы. Ранее такая информация прозвучала из уст губернатора Николая Любимова, теперь с официальным заявлением выступила городская администрация.

Чиновники призвали совершать поездки только в случае необходимости и соблюдать меры предосторожности:

«В автобусах и троллейбусах продолжается обязательное соблюдение социальной дистанции, <…> рекомендуется совершать поездки с использованием средств защиты органов дыхания - масок, респираторов, платков и прочих», - пишет пресс-служба исполнительного органа власти.

Напомним, с 27 апреля в Рязани общественный транспорта стал ходить в интервальном режиме: с 6.00 до 10.00 и с 16.00 до 20.00. Это решение обернулась провалом, так как транспорт с улиц исчез, а потребность в нем осталась. Как результат - давка в условиях пандемии.

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ИСТОЧНИК KP.RU