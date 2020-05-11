Коронавирус в Рязани и области, последние новости на 11 мая: 1648 человек заражены, 96 - на подтверждении

«Комсомолка» продолжает вместе с вами следить за последними новостями о коронавирусе в Рязани и области на 11 мая 2020 года. Публикуем актуальную статистику и рассказываем о самых важных событиях.

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По последней информации на 11 мая 01:00 в Рязани и области выявили еще 88 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, с начала пандемии заболевание COVID-19 подтвердилось у 1648 жителей Рязанского региона.

Еще 96 положительных тестов находятся на подтверждении регионального Роспотребнадзора. Таким образом, вместе с условно зараженными под контролем врачей находятся 1744 человека.

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Согласно последней информации от опергруппы, в Рязани скончался 79-летний мужчина с подтвержденным диагнозом COVID-19. Об этом сообщает региональная опергруппа по борьбе с коронавирусом.

«Пациент имел в анамнезе тяжелые хронические заболевания, доставлен в Рязань из Чучковского района, за медицинской помощью долгое время не обращался. Медики поддерживали его в стабильном состоянии несколько недель, однако, несмотря на все усилия, спасти человека не удалось», - говорится в сообщении.

Таким образом с начала пандемии по официальным данным в Рязанской области умерли уже 13 человек в анализах которых были обнаружены следы возбудителя инфекции.

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Опергруппа по борьбе с коронавирусом в Рязани и области опубликовала последние данные по возрасту заболевших.

По-прежнему наибольшее количество заболевших относится к молодой возрастной группе – от 18 до 45 лет (635 случаев). Вместе с тем, продолжает увеличиваться и количество заболевших детей. Теперь их стало 179 человек.

Подробная статистика по зараженным:

- от 18 до 45 лет – 635 человек;

- от 46 до 64 лет – 594 человек;

- от 65 до 80 лет – 196 человек;

- старше 80 лет – 44 человек;

- дети – 179 человек

Подробная статистика по условно зараженным:

- от 18 до 45 лет – 33 человек;

- от 46 до 64 лет – 47 человек;

- от 65 до 80 лет – восемь человек;

- старше 80 лет – три человека;

- дети – пять человек.

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В регионе появились еще в девять населенных пунктов, где выявлены случаи COVID-19. К списку добавились Ленино (Александро-Невский район), Ахматово и Гусь-Железный (Касимовский район), Затворное и Чулково (Скопинский район), Давыдово, Озерки, Уткино и Щурово (Клепиковский район).

С полной статистикой можно ознакомиться перейдя по ссылке*.

*Обращаем ваше внимание, что в информации, опубликованной опергруппой о количественных показателях, обнаружены неточности.

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Рязанец Анатолий Тверитнев рассказал об отказе медицинских работников выдавать больничные листы людям, находившимся в тестом контакте с заболевшими COVID-19.

Анатолий рассказал, что у коллеги его матери диагностировали коронавирусную инфекцию. Еще одна ее 45-летняя коллега позже скончалась. Несколько дней назад недомогание почувствовала и мама молодого человека. Женщина сразу же обратилась в медицинское учреждение, однако госпитализировали в ОКБ ее только на седьмой день после появления первых характерных симптомов.

При этом, по словам молодого человека, его мать проживает с отцом и бабушкой, но ни о каких больничных листах для них даже не шло и речи.

«Вчера звонил бабушке, спросить, как она чувствует себя. Она была на работе и сказала, что все хорошо. Знаете, где работает бабушка? В роддоме», - написал в своем сообщении Анатолий Тверитнев.

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