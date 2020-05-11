2020-05-11T09:43:55+03:00
Коронавирус Covid-19

На коронавирус в Рязани и области проверяют 2383 человека

Подтвержденных и условно подтвержденных случаев COVID-19 на 8.30 10 мая остается 1744
Поделиться:
Изменить размер текста:

По состоянию на 8.30 10 мая в Рязанской области зарегистрировано 1648 случаев коронавирусной инфекции. Тесты на COVID-19 еще у 96 человек также оказались положительными, однако пока они находятся на подтверждении регионального Роспотребнадзора.

Опергруппа сообщает, что под медицинским наблюдением находятся 2383 человека, у которых коронавирус пока не диагностирован. Они недавно вернулись из поездок, контактировали с заболевшими или людьми с подозрением на заболевание.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На коронавирус в Рязани и области проверяют 2383 человека
Коронавирус в Рязани: мужчина пожаловался на бездействие медиков
Коронавирус в Рязани: скончался 13-й пациент с COVID-19
Снятие режима ограничения в Рязани: промышленникам и застройщикам разрешили работать
Снятие режима ограничения в Рязани: общественный транспорт вернется к привычной работе
Рязанские коммунисты отпраздновали 75-ю годовщину Великой Победы
На карте коронавируса в Рязанской области появилось еще девять точек
Коронавирус в Рязани: количество зараженных детей увеличилось до 179
Коронавирус в Рязани выявили еще у 88 человек. На подтверждении 96 тестов
Рязанские гаишники изобразили цифру «75» из патрульных машин
Коронавирус в Рязани и области, ситуация на 10 мая 8.30: под наблюдением 2341 человек
Коронавирус в Рязани: 14 пациентов из 230 находятся в тяжелом состоянии
Коронавирус в Рязанской области: под наблюдением 2212 жителей региона