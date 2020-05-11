На коронавирус в Рязани и области проверяют 2383 человека

11 Май 2020 2020-05-11T09:43:55+03:00

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По состоянию на 8.30 10 мая в Рязанской области зарегистрировано 1648 случаев коронавирусной инфекции. Тесты на COVID-19 еще у 96 человек также оказались положительными, однако пока они находятся на подтверждении регионального Роспотребнадзора.

Опергруппа сообщает, что под медицинским наблюдением находятся 2383 человека, у которых коронавирус пока не диагностирован. Они недавно вернулись из поездок, контактировали с заболевшими или людьми с подозрением на заболевание.

ИСТОЧНИК KP.RU