На коронавирус в Рязани и области проверяют 2383 человека
Подтвержденных и условно подтвержденных случаев COVID-19 на 8.30 10 мая остается 1744
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По состоянию на 8.30 10 мая в Рязанской области зарегистрировано 1648 случаев коронавирусной инфекции. Тесты на COVID-19 еще у 96 человек также оказались положительными, однако пока они находятся на подтверждении регионального Роспотребнадзора.
Опергруппа сообщает, что под медицинским наблюдением находятся 2383 человека, у которых коронавирус пока не диагностирован. Они недавно вернулись из поездок, контактировали с заболевшими или людьми с подозрением на заболевание.
ИСТОЧНИК KP.RU