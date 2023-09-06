Легостаева подала в суд на СМИ и маму роженицы перинатального центра в Рязани

Татьяна Легостаева.

Татьяна Легостаева подала в суд на YA62.ru из-за публикации со слов мамы роженицы Областного перинатального центра в Рязани. Женщина утверждала, что несмотря на рекомендацию лечащего врача сделать ее дочери кесарево, Легостаева (врач ОКПЦ) настояла на естественных родах. В итоге после долгих мучений в родильном зале операцию якобы пришлось делать уже экстренно. К счастью, малыш появился на свет здоровым.

Легостаева посчитала, что опубликованная информация порочит ее честь и деловую репутацию. Она потребовала от интернет-издания написать опровержение и заплатить ей 100 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда. Ту же сумму врач просит взыскать с ООО «Рязанская газета» и Ирины Шевчук - автора той самой публикации в соцсетях.

Имя Татьяны Легостаевой получило широкую известность после истории с гибелью ребенка семьи Инзиных. Потерявшая в ОКПЦ сына Вероника Инзина ставила тогдашней завотделением патологии беременности в вину, что она поменяла тактику родов: изначально женщине назначили кесарево сечение, однако в родильном отделении все предварительные планы и назначения врачей внезапно изменились.

Впоследствии Легостаеву уволили, но она восстановилась на работе через суд.