Врач Легостаева: Написала Веронике, сказала, что ты еще забеременеешь, мы еще родим

Заведующая отделением патологии рязанского перинатального центра Татьяна Легостаева прокомментировала своей увольнение, а также ситуацию с Вероникой Инзиной, у которой после родов умер ребенок.

«Я очень Веронике сочувствую, переживаю, но неправильную ей дали информацию о моем участии в ее родовспоможении, - сказала Легостаева в интервью «ВидСбоку». - Она поставила во главе всех этих дел меня и думает, что я какой-то вредитель, но мне очень ее жаль, я очень за нее переживаю. Как человек, как врач, как мать».

По словам врача, она дежурила в ночь на 2 декабря 2021 года, когда у девушки начались роды, и осмотрела пациентку. Если бы роды не начались, то именно она [Легостаева] должна была в 6 утра ее прооперировать.

«В родильном зале ее вел другой врач, я ей сказала: «Понаблюдай, а утром, если у нас не получится хорошо родить, мы ее прооперируем». И когда я утром туда пришла, врач говорит: «А зачем ее оперировать, у нее прекрасно идут роды, у нее хорошее сердцебиение, показала мне все эти ленты, схватки, открытие и соответствие хорошее».

Тогда Легостаева, после осмотра Вероники, предположила, что та родит ближе к обеду. Девушка просила сделать ей кесарево, так как боялась боли, и ей сказали, что в таком случае будет перидуральная анестезия.

«Она сидела на мячике, это называется фитбол, он мягко позволяет вести роды. И я ушла. Это было 07:20», - продолжает врач.

Ближе к вечеру Татьяне Легостаевой позвонили и сообщили, что ребенок родился тяжелым. Для нее [Легостаевой] эта новость стала шоком. Врачи, которые принимали роды, сами не понимали, как такое произошло, мол, все было хорошо, девушка тужилась, но «сердце исчезло», и они быстро наложили вакуум.

«До сих пор все плачут, не могут понять, почему малыш не выдержал этот родовой стресс. Это, к сожалению, беда нашего акушерства, так называемый пуповинный фактор, мы его не видим и не можем диагностировать, получается, что ребенок повесился на пуповине. Никто не хочет чего-то плохого, но это случается… И во главе этого эшелона поставили меня. Я приняла это все, такая трагедия, пусть я буду виновата, но как врач я не сделала ничего плохого», - сказала Татьяна Легостаева.

Как сказала врач, она написала СМС-сообщение Веронике Инзиной со словами: «Вероника, приходи ко мне, и я помогу тебе стать беременной, родим мы с тобой ребеночка, и будет все хорошо». Я, даже несмотря на то, что она развела вокруг меня такую кампанию, я о ней все равно не скажу ничего плохого, я ее в душе все равно жалею, мне ее жаль, несмотря ни на что».

А приказ о своем увольнении Татьяна Легостаева намеренна опротестовать через суд, так как протест нужен не ей лично, а «тем женщинам, которые в меня верили, тем женщинам, которым я нужна, и еще это нужно моим сотрудникам, чтобы они знали, что закон торжествует, закон всегда защитит в их деятельности, и чтобы они работали спокойно, зная, что у нас правовое государство, и оно стоит на защите каждого человека».

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