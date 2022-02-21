Татьяна Легостаева опротестует увольнение из рязанского перинатального центра в суде. Фото: like.doctor

Заведующая отделением патологии рязанского перинатального центра Татьяна Легостаева собирается в ближайшее время опротестовать свое увольнение. Врач считает, что с ней поступили «некрасиво, непорядочно, с нарушением законодательства и норм права». Об этом она рассказала в интервью «ВидСбоку».

«Меня уволили 17 февраля. Рабочий день мой закончился, и в 15:20 в темном коридоре трясущимися руками мне предоставили заявление об увольнении. Там указано, что я уволена «за систематическое нарушение трудовой дисциплины без уважительной причины». По словам врача, она отказалась подписывать эту «херню».

18 февраля Татьяна Легостаева в этом самом заявлении написала, что не согласна с увольнением, правда, приказ уже был. Врачу закрыли доступ к информации на компьютере, но разрешили забрать личные вещи.

«Администрация, которая пришла, получила заказ сверху меня уволить. Это было сказано главным врачом [Терещенко] мне в первый день его вступления в должность. Сказал, чтобы я искала новое место работы, так как есть приказ меня уволить», - вспоминает заведующая отделением.

Приказ о своем увольнении Татьяна Легостаева намеренна опротестовать через суд, так как протест нужен не ей лично, а «тем женщинам, которые в меня верили, тем женщинам, которым я нужна, и еще это нужно моим сотрудникам, чтобы они знали, что закон торжествует, закон всегда защитит в их деятельности, и чтобы они работали спокойно, зная, что у нас правовое государство, и оно стоит на защите каждого человека».

Ранее Татьяна Легостаева подробно прокомментировала ситуацию с умершим после родов младенцем – сыном рязанки Вероники Инзиной (читать подробнее).

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