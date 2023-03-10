«Рожать будет сама». Жительница Касимова пожаловалась на Татьяну Легостаеву, запретившую делать кесарево ее дочери

Несмотря на решение заведующей, роженице пришлось сделать кесарево. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Врач Рязанского перинатального центра Татьяна Легостаева вновь оказалась в центре внимания из-за отказа делать кесарево роженице. В этот раз на действия специалиста пожаловалась жительница Касимова, дочери которой по показаниям требовалось хирургическое вмешательство.

Женщина рассказала, что на всем сроке беременность дочери проходила без проблем, и врачи ставили низкую группу риска. Рожать будущая мать решила в Касимове, но на 38 неделе у роженицы случились ложные схватки. После обследования в местном ММЦ приняли решение направить ее в областной Перинатальный центр. 22 февраля женщину положили в отделение патологии к заведующей Татьяне Легостаевой.

Уже в отделении после осмотра лечащий врач рекомендовала делать плановое кесарево. Однако Легостаева, по словам матери роженицы, настояла на естественных родах.

- Утром 1 марта дочку снова смотрит Легостаева Т.В. и сообщает, что рожать будет сама, несмотря на то, что лечащий врач оспаривает данное назначение, в связи с тем, что голова большая и сама она не родит. Но слово заведующей закон, - пишет женщина в соцсети.

В итоге после начала родов будущей матери все же потребовалось кесарево. К счастью, все завершилось успешно, и родился здоровый малыш. Он оказался настоящим богатырем – более четырех килограммов при росте в 57 сантиметров. Автор поста отметила, что при таких размерах и весе ребенок бы не прошел в «клинически узкий таз», и если бы не решение лечащего врача, исход естественных родов был бы непредсказуемым.

Мать роженицы сообщила, что планирует написать жалобу в минздрав, а также депутатам областной Думы.

Заведующую отделением патологии Рязанского перинатального центра Татьяну Легостаеву уволили после нашумевшего скандала в связи со смертью ребенка, матери которого не сделали кесарево. Сама врач неоднократно выражала сочувствие семье младенца. После огласки истории Олега и Вероники Инзиных специалиста уволили из Центра, но в сентябре 2022 года суд восстановил Легостаеву на работе, а в марте 2023 года стало известно, что врач вернулась к своим обязанностям в качестве заведующей отделением.