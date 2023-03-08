Татьяна Легостаева после скандала с умершим ребенком и судами вновь оперирует в рязанском перинатальном центре

Врач Перинатального центра Рязани Легостаева допущена до проведения операций.
Врач Татьяна Легостаева вновь проводит операции в рязанском перинатальном центре. Об этом сообщается в telegram-канале «Рязанский комментатор».
«Новый главврач перинатального центра в Рязани допустил до операций Татьяну Легостаеву с конца февраля. Все вернулось к изначальной точке. Федеральный скандал забыт. Легостаева на своем месте и делает операции. Наверняка, ей еще и возмещение крупное выплатили за "неправомерное" увольнение», - говорится в сообщении.
Заведующую отделения перинатального центра Татьяну Легостаеву уволили после громкого скандала в связи со смертью ребенка после родов. Семья Инзиных считает, что именно Татьяна Легостаева убедила не делать кесарево сечение.
Сама врач неоднократно выражала сочувствия через СМИ семье умершего младенца, а 21 сентября 2022 года Московский районный суд Рязани восстановил ее на работе.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!