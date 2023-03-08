Татьяна Легостаева после скандала с умершим ребенком и судами вновь оперирует в рязанском перинатальном центре

Врач Перинатального центра Рязани Легостаева допущена до проведения операций.

Врач Татьяна Легостаева вновь проводит операции в рязанском перинатальном центре. Об этом сообщается в telegram-канале «Рязанский комментатор».

«Новый главврач перинатального центра в Рязани допустил до операций Татьяну Легостаеву с конца февраля. Все вернулось к изначальной точке. Федеральный скандал забыт. Легостаева на своем месте и делает операции. Наверняка, ей еще и возмещение крупное выплатили за "неправомерное" увольнение», - говорится в сообщении.

Заведующую отделения перинатального центра Татьяну Легостаеву уволили после громкого скандала в связи со смертью ребенка после родов. Семья Инзиных считает, что именно Татьяна Легостаева убедила не делать кесарево сечение.

Сама врач неоднократно выражала сочувствия через СМИ семье умершего младенца, а 21 сентября 2022 года Московский районный суд Рязани восстановил ее на работе.

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