Татьяну Легостаеву суд восстановил на работе в Рязанском перинатальном центре.

21 сентября Московский районный суд Рязани восстановил на работе бывшую заведующую отделения Рязанского областного перинатального центра Татьяну Легостаеву, сообщает пресс-секретарь суда.

Суд признал незаконными приказы о дисциплинарном взыскании и прекращении трудового договора в отношение врач, и восстановил ее на работе, признав запись в трудовой книжке об увольнении недействительной.

На руководство перинатального центра возложена обязанность аннулировать данную запись, а также начислить и уплатить страховые взносы.

Что касается требований о взыскании заработной платы за время вынужденного прогула и компенсации морального вреда, то суд удовлетворил их частично, уменьшив суммы.

Отметим, что решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Врача Татьяну Легостаеву уволили из перинатального центра после громкого скандала в связи со смертью ребенка после родов. Семья Инзиных считает, что именно Татьяна Легостаева убедила не делать кесарево сечение (подробнее).

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