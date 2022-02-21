Врач Легостаева рязанке, потерявшей ребенка после родов: Вероника, ты зря видишь во мне врага

Рязанка Вероника Инзина, потерявшая после родов в перинатальном центре ребенка, опубликовала СМС-сообщения от теперь уже бывшей заведующей отделением патологии Татьяны Легостаевой.

«Вероника, ты зря видишь во мне врага. Горе у тебя большое, но надо жить, отпустить ситуацию, чтобы готовиться к новой беременности. Иначе не получится, это очень трудно, но надо. Приходи ко мне в любое время, вместе начнем готовиться к новой жизни. Клянусь, сделаю все, чтобы через 15 месяцев у нас появился крепкий малыш», - написано в сообщении от 14 февраля 2022 года. Чуть позже Татьяна Легостаева отправила еще одно СМС: «Когда я сдала тебя новой смене, я им сказала, что ты не хочешь рожать, просишь операцию. Поэтому соберите консилиум и прооперируйте».

Вероника в Instagram и прокомментировала эти сообщения, указав, что вина Легостаевой в том, что именно она поменяла тактику родов.

«Сочувствие – это, конечно, очень хорошо! По нашему мнению, вина Татьяны Васильевны в том, что именно она поменяла тактику родов. Был бы другой дежурный врач, то операцию сделали бы, так как все было для нее готово (показания, согласие, осмотр анестезиолога и так далее)», - написала Вероника.

Вероника Инзина, потерявшая ребенка после родов, опубликовала сообщения от врача Легостаевой. Фото: https://www.instagram.com/inzina_veronika/

Девушка отметила также, что к врачу Анне Лорей, которая принимала роды, у нее остается больше всего вопросов.

«Не хотела выкладывать СМС, но раз Татьяна Васильевна сама обмолвилась, что писала мне, то смотрите», - предложила Инзина.

Веронике Инзиной изначально назначили кесарево сечение, однако в родильном отделении выяснилось, что все предварительные планы и назначения врачей внезапно изменились. Смерть младенца расследуется в рамках уголовного дела.

Татьяна Легостаева на следующий день после официального увольнения прокомментировала ситуацию с умершим ребенком (читать подробнее).

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