Вместо извинений - иск на 100 тыс. рублей: Татьяна Легостаева решила судиться с мамой роженицы

Татьяна Легостаева (справа) снова в центре скандала. На этот раз она решила судиться с мамой одной из рожениц Ириной Шевчук (слева).

Завотделением патологии беременности Областного клинического перинатального центра в Рязани Татьяна Легостаева подала в суд на маму роженицы. Это Ирина Шевчук из Касимова, которая обнародовала историю своей дочери в соцсетях и СМИ.

«Вместо извинений за всё, что произошло, она решила получить компенсацию в размере 100 тыс. рублей», - написала Шевчук о Легостаевой.

По словам женщины, иск также адресован «Областной рязанской газете», которая была лишь одним из изданий, цитировавших ее.

Суть истории была в том, что лечащий врач рекомендовал сделать поступившей в ОКПЦ девушке кесарево, однако Легостаева настояла на естественных родах. В итоге после долгих мучений в родильном зале операцию пришлось делать уже экстренно. Ирина Шевчук намеревалась написать жалобу на Легостаеву в минздрав и депутатам.

Ранее Легостаеву уволили из перинатального центра, но ей удалось восстановиться на роботе через суд. Увольнению предшествовала получившая широкую огласку трагедия семьи Инзиных, у которых после тяжелых родов умер малыш. Тогда Легостаева тоже запретила делать кесарево, хотя роженице оно было показано.