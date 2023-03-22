Суд по делу об убийстве Елены Логуновой начнется в Рязани 4 апреля

4 апреля Александр Логунов впервые предстанет перед судом по делу об убийстве Елены Логуновой.

На 4 апреля Железнодорожный районный суд Рязани назначил первое заседание по уголовному делу об убийстве Елены Логуновой. Обвиняемый - ее муж Александр Логунов, которому помимо ч. 1 ст. 105 УК РФ вменяют изготовление и распространение порнографии через интернет (п.«б» ч.3 ст.242 УК РФ).

Уже известно, что заседание будет закрытым - без лиц, не участвующих в деле. Как объяснили в суде, это делается, чтобы избежать разглашения сведений об интимных сторонах жизни участников — в соответствии п.3 ч.2 ст. 241 УПК РФ .

«Судебное решение, которое состоится по результатам рассмотрения уголовного дела, будет провозглашено публично», - добавили в пресс-службе Железнодорожного районного суда.

О завершении расследования убийства Елены Логуновой и передаче материалов в суд ранее объявил СК России. КП-Рязань изучила информацию, которой поделились следователи. В частности, появились фото со следственного эксперимента (или экспериментов) с участием Александра Логунова.

Также КП-Рязань выяснила, что обвиняемого перевели из Москвы 21 марта.

По версии следствия, 25 июля 2021 года Александр Логунов задушил супругу в ходе бытового конфликта, после чего спрятал тело, а сам заявил о ее исчезновении. История пропавшей молодой рязанки получила широкую огласку. В итоге останки женщины обнаружили в октябре 2022 года в Спасском районе, после чего Логунов стал давать признательные показания.