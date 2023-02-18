Где теперь их дом: о графике жизни детей Елены Логуновой рассказала детектив Шумякина

Елена Логунова с матерью Наталией Кошелевой.

Близкая матери Елены Логуновой, частный детектив Екатерина Шумякина рассказала о графике жизни дочерей убитой рязанки. По ее словам, оба ребенка живут поочередно у двух бабушек — по неделе у каждой. И Наталия Кошелева (мать Логуновой), и родители Александра Логунова, обвиняемого в расправе над супругой, неоднократно демонстрировали враждебное отношение друг к другу.

- Вопрос: может ли у детей сформироваться такое понятие, как «постоянное место жительства», «родной дом»? - пишет Шумякина в Telegram.

Останки Елены Логуновой, которая считалась пропавшей с июля 2021 года, обнаружили возле трассы М5 «Урал» в октябре 2022-го. История загадочного исчезновения женщины получила широкую огласку. Александра, мужа Елены, задержали 30 августа 2022-го, но поводом стали обвинения не в убийстве жены, а в 11 преступлениях, связанных с порнографией. В дальнейшем, по данным СК России, Логунов сознался. Теперь он ожидает своей участи в СИЗО и пишет проникновенные письма родителям убиенной.

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