«Они готовы на радикальные меры». Детектив Екатерина Шумякина посоветовала маме Елены Логуновой быть осторожней

Частный детектив Екатерина Шумякина (справа) сделала тревожное заявление после программы Малахова про дело Елены Логуновой.

После выхода очередной программы Андрея Малахова, посвященной убитой рязанке Елене Логуновой, частный детектив Екатерина Шумякина сделала тревожное заявление.

«Эфир у Андрея [Малахова] получился хорошим. К сожалению, не смогла в этот раз присутствовать. Наташе [Кошелевой – маме убитой Елены Логуновой], я считаю, нужно быть очень осторожной. Нелюди жравшие, ржавшие и спокойно спавшие полтора года, как я думаю, готовы на многое. В том числе и на радикальные меры», - написала Шумякина.

Кого конкретно она считает нелюдем, кого нужно опасаться, частный детектив не уточнила.

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