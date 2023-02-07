Юрий Фурфурак впервые после задержания появился на совещании в администрации Рязани

Юрий Фурфурак (второй справа) появился на совещании в администрации Рязани 7 февраля.

Начальник управления благоустройства Юрий Фурфурак после своего недавнего задержания вернулся на работу. Он появился на еженедельном рабочем совещании в администрации Рязани 6 февраля.

Ранее Железнодорожный районный суд освободил Фурфурака из-под стражи, отказавшись помещать его под домашний арест по ходатайству следствия. Теперь очевидно, что чиновнику удалось сохранить не только свободу, но и должность, хотя после оперативных мероприятий в мэрии вместо него уже успели назначить и.о.

Фурфурака и его заместителей задерживали по уголовному делу о мошенничестве при закупке снегоуборочной техники для Дирекции благоустройства города. По нему же в Ростове-на-Дону взяли Владимира Арцыбашева — советника вице-губернатора в бытность на этой должности Игоря Грекова. В отличие от Фурфурака, Арцыбашев отправился в СИЗО.