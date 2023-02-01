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НовостиПроисшествия1 февраля 2023 15:29

Губернатор Павел Малков прокомментировал задержания в горадминистрации

Информацию глава региона опубликовал в своем telegram-канале
Источник:kp.ru
Губернатор Павел Малков сообщил, что правоохранительными структурами проведена большая работа.

Губернатор Павел Малков сообщил, что правоохранительными структурами проведена большая работа.

Губернатор Рязанской области Павел Малков прокомментировал оперативные мероприятия, которые сегодня прошли в здании администрации города Рязани.

Напомним, что ранее появилась информации о задержании начальника управления благоустройства Юрия Фурфурака. Telegram-канал «РязИнформБюро» конкретизирует, что правоохранительные органы работают также с его заместителями — Татьяной Астафьевой и Марией Гермони.

В свою очередь глава региона отмечает, что правоохранительными структурами проведена большая работа.

- Подготовка велась совместно с контрольными органами и с руководством области и города, - говорит Павел Викторович. - Поводом стала информация о возможных нарушениях при проведении закупок и выполнении работ по благоустройству города, допущенных отдельными должностными лицами.