Губернатор Павел Малков прокомментировал задержания в горадминистрации

Губернатор Павел Малков сообщил, что правоохранительными структурами проведена большая работа.

Губернатор Рязанской области Павел Малков прокомментировал оперативные мероприятия, которые сегодня прошли в здании администрации города Рязани.

Напомним, что ранее появилась информации о задержании начальника управления благоустройства Юрия Фурфурака. Telegram-канал «РязИнформБюро» конкретизирует, что правоохранительные органы работают также с его заместителями — Татьяной Астафьевой и Марией Гермони.

В свою очередь глава региона отмечает, что правоохранительными структурами проведена большая работа.

- Подготовка велась совместно с контрольными органами и с руководством области и города, - говорит Павел Викторович. - Поводом стала информация о возможных нарушениях при проведении закупок и выполнении работ по благоустройству города, допущенных отдельными должностными лицами.