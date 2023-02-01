Задержан начальник управления благоустройства Рязани Юрий Фурфурак

Юрий Фурфурак.

Считающиеся близкими к органам власти Telegram-каналы сообщают о задержании на 48 часов начальника управления благоустройства Юрия Фурфурака. «РязИнформБюро» конкретизирует, что правоохранительные органы работают также с его заместителями — Татьяной Астафьевой и Марией Гермони.

По неофициальной информации, оперативные мероприятия начались рано утром.

Позже о проведении оперативных мероприятий в администрации Рязани сообщил и губернатор Павел Малков, не называя конкретных должностных лиц.

«Подготовка велась совместно с контрольными органами и с руководством области и города», - написал глава региона.

Согласно Малкову, поводом стала информация о нарушениях при проведении закупок и выполнении работ по благоустройству города.

Напомним, в ноябре силовики провели обыск у Юрия Фурфурака. Спустя три дня чиновника наградили почетной грамотой.