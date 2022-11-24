«Работа собачья»: гордума наградила ответственного за благоустройство Рязани Юрия Фурфурака

Управление благоустройства администрации Рязани Юрий Фурфурак возглавляет с апреля 2020-го.

Рязанская городская Дума на заседании 24 ноября решила наградить почетной грамотой начальника городского управления благоустройства Юрия Фурфурака. 36 депутатов проголосовали «за», один - «против».

Подразделение администрации Рязани, отвечающее за ремонт дорог, благоустройство, в том числе за уборку улиц и расчистку снега, Фурфурак возглавляет с апреля 2020-го. Сначала он был «и.о.», а в июле того же года вступил в должность официально.

«Надеюсь, что эта скромная награда послужит тому, что в Рязани будут идеально очищенные от снега улицы», - высказался перед голосованием депутат Алексей Захаров.

Депутат Алексей Кривов, в свою очередь, заявил, что должность у Фурфурака «не дай бог нам каждому», и далеко не каждый с ней справится.

«Должность, по-русски говоря, собачья, которая требует круглосуточного нахождения на работе». - произнес Кривов и награждение поддержал.

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