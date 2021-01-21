Любимов – начальнику управления благоустройства Рязани: Вам нужно увольняться!

Пока работы на территории Торгового городка ограничиваются субботниками.

20 января на совещании с чиновниками администрации Рязани губернатор Николай Любимов обрушился на них с критикой. Резкие высказывания прозвучали по двум темам – благоустройству Торгового городка и ремонту дорог.

В обоих случаях городским чиновникам досталось за задержки с разработкой проектов. Говоря о «рязанском ВДНХ», начальник управления экономического развития города Ирина Гончарова сообщила, что проект находится на стадии согласования. Однако Любимов потребовал ответить, когда все будет готово:

- Сроки сжатые, работу нужно провести оперативно, - цитирует его пресс-служба правительства. - Проект должен стартовать в этом году, и первый этап воссоздания мы тоже должны завершить в 2021.

Министр культуры и туризма Виталий Попов пообещал, что это нарушение сроков останется единственным:

- В понедельник документ будет в полной готовности: подписан и согласован всеми, - сказал он.

Также администрация Рязани в срок не предоставила в минтранс проектно-сметную документацию для ремонта дорог. Почему так произошло, начальник городского управления благоустройства Юрий Фурфурак ответить не смог и получил нагоняй:

- Вам никто не ставил «палки в колеса». Наоборот старались помочь. Но вы решили сделать сами. Если вы сами, то вам сейчас нужно увольняться, вы не справились!

Чтобы хоть как-то реабилитироваться, горадминистрации должна теперь вовремя приступить к дорожным работам.

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