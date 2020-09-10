Торговому городку в Рязани вернут первоначальный архитектурный вид

В четверг, 10 сентября, в Рязани вернулись к рассмотрению благоустройства достопримечательного места «Торговый городок». Напомним, что решение о восстановление объекта принято в прошлом году, после того как архитектурный ансамбль получил статус достопримечательного места.

В настоящее время проект сохранности объектов архитектурного ансамбля во время ремонта проходит государственную историко-культурную экспертизу.

– Мы вернем Торговому городку его исторический облик и его предназначение, но уже в новом формате, – сказал губернатор Николай Любимов. – Эта одна из приоритетных задач для меня и правительства на ближайшую перспективу. Прорабатывается несколько вариантов восстановления территории.

Предполагается, что уже в следующем году приступят к созданию инженерной инфраструктуры.

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Соответствующий приказ подписан 8 октября (подробности).