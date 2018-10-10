Ансамбль рязанского Торгового городка взяли под охрану

СЕГОДНЯ 14:06 2018-10-10T14:16:37+03:00

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Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры сообщило, что ансамбль зданий рязанского Торгового городка (так называемого местного ВДНХ) признан объектом культурного наследия. Соответствующее постановление было подписано начальником Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Рязанской области Денисом Зайцевым 8 октября 2018 года.

Теперь территория Торгового городка защищена от застройки многоквартирными домами. Дело за созданием концепции развития этой во многом уникальной территории.

Также в числе новых памятников оказались:

- здание швейной фабрики на улице Фурманова;

- здание бывшего министерства образования на улице Лево-Лыбедской;

- дом служащих Казенного винного завода - улица Павлова, дом 1;

- жилой дом № 19 на площади Соборной;

- жилой дом № 34 на улице Щедрина.