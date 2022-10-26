«Планово» вскрывать свежий асфальт - фирменный знак Рязани. Кто ответственный и как оправдывают разрытия?

В 2022 году широкую огласку получили очередные случаи, когда МУП «РМПТС» вскрывало только-только уложенный асфальт для замены труб - на улицах Новоселов и Черновицкой.

В 2022 году широкую огласку получили очередные случаи, когда МУП «РМПТС» вскрывало только-только уложенный асфальт для замены труб. Элементарную очередность работ не соблюли на улицах Новоселов и Черновицкой в Рязани.

Сравниться с прошлогодним казусом улицы Братиславской эти «промахи» не могут, но в них тоже важно разобраться. И запомнить. Ведь пока за вялыми попытками изобрести велосипед от городских управленцев не последовало никаких конкретных решений. Зато вполне конкретные меры чиновники предпринимают, чтобы скрыть значимую информацию.

За самоустранение

Августовская ситуация на улице Новоселов бурно обсуждалась в соцсетях и привлекла внимание главы администрации Елены Сорокиной. Она показательно отчитала подчиненных:

- Произошедшее - вопиющий случай для администрации и для города в целом. (...) В четверг проезжаю по улице Новоселов и радуюсь, как же хорошо сделали. И жители радуются. Зря мы все радовались. В пятницу из соцсетей я узнаю: разрыли недавно уложенный асфальт. Теперь там ремонтируют магистральный трубопровод, - прозвучало на совещании 15 августа, и этот видеофрагмент опубликовала мэрия.

Начальнику управления энергетики и ЖКХ Дмитрию Кожину и начальнику управления благоустройства Юрию Фурфураку Сорокина распорядилась объявить взыскание “за ненадлежащий контроль” и “за самоустранение”, а в отношении руководителя РМПТС Николая Семенова и “всей создавшейся ситуации” - провести служебную проверку.

- Михаилу Дмитриевичу Ромодину (заместитель главы администрации - Ред.) поручаю выработать действенный механизм, чтобы навсегда прекратить несогласованность в действиях отдельных структурных подразделений. Да, случаются аварийные ситуации, но плановые работы должны вестись во взаимодействии и слаженности. Нельзя сначала класть асфальт, а потом его раскапывать, - озвучила Сорокина очевидный принцип.

Губернатор Павел Малков (тогда еще врио), отвечая на вопрос КП-Рязань на пресс-конференции, назвал ситуацию “возмутительной и недопустимой”.

- Только в прошлом году аналогичным образом были выброшены на ветер средства, потраченные на ремонт улицы Братиславской. Причем управлениями благоустройства и ЖКХ руководили те же люди! Почему для городских властей каждый такой случай - как в первый раз? - спросили мы.

- По улице Новоселов я считаю, что это вообще возмутительно и недопустимо абсолютно. Нет никакого взаимодействия между ведомствами, планирования. Коммунальщики, дорожники, службы благоустройства - все должны работать вместе, - сказал Малков, пообещав, что выводы будут сделаны. - Здесь разбираться будем очень серьезно, и в будущем будем такие действия минимизировать.

Непотопляемые

Не ошибается тот, кто ничего не делает. Хотя эта фраза часто служит оправданием банальному разгильдяйству или намеренному вредительству, нельзя не признать - мы все ошибаемся, и шанса на исправление заслуживает каждый.

Однако не просто так мы, формулируя вопрос губернатору, говорили о рецидивах у городских чиновников. Упомянутые Дмитрий Кожин и Юрий Фурфурак находятся на своих постах три и два года соответственно. Первый занимает руководящие должности в муниципальной коммуналке с 2008-го. Второй долгое время был связан с рязанским “Водоконалом” (опять же с сетями), затем - чиновничья карьера в сферах ЖКХ, дорог и благоустройства и меньше года работы в Фонде капремонта, в том числе гендиректором.

Дмитрий Кожин.

Свою непотопляемость Фурфурак доказал при Николае Любимове. Губернатор неоднократно критиковал благоустройство Рязани, однажды прямым текстом предложил чиновнику уволиться, но в итоге местного мастодонта не пересидел.

Юрий Фурфурак.

Ответственный за дороги в Рязани Фурфурак вместе с коммунальщиком Кожиным допустили, что в 2021 году не островок в несколько “квадратов”, а 200-метровый участок новой дороги на улице Братиславской был уничтожен полностью, до основания, через полтора месяца после замены асфальта. Это не один десяток миллионов рублей бюджетных средств, учитывая еще и восстановление дорожного покрытия. Тогда тоже велись давным-давно запланированные работы по реконструкции тепломагистрали, но внесенный в план загодя дорожный ремонт умудрились провести раньше.

Ни ответов, ни ответственности

В 2021 году эффекта информационной бомбы не случилось, и чиновники, пользуясь этим, решили ситуацию замолчать. Ограничились скудным комментарием: мол, не волнуйтесь, мы все восстановим. Свою оценку факту неэффективных расходов на дорогу (она еще пять лет должна была находиться на гарантии) надзорщики все еще не дали.

В 2021 году 200-метровый участок новой дороги на улице Братиславской был уничтожен полностью, до основания, через полтора месяца после замены асфальта

Как результат - повторение пройденного, уже в 2022 году. Причем шагать по граблям Дмитрий Кожин и Юрий Фурфурак научились настолько мастерски, что шишек себе не набивают. Несмотря на любые выволочки и взыскания, они остаются при своих должностях. Нипочем даже публичные поручения губернатора. Ведь стоило Павлу Малкову разразиться критикой и пообещать разобраться, как на улице Черновицкой… вновь вскрыли свежий асфальт. Это случилось 19 сентября — через месяц после пресс-конференции. Выходит, общение нарушено, и никакие выводы не сделаны?

В своих разъяснениях администрация Рязани сослалась на несколько обстоятельств:

- субсидия якобы предоставлена МУП «РМПТС» только 25 августа 2022 года;

- подрядчик, знавший о ремонте теплотрассы, сам (!) принял решение уложить первый слой асфальта;

- укладка финишного слоя не выполнена и запланирована на 2023-й.

В официальном запросе КП-Рязань попросила у городской администрации еще несколько уточнений. Например, где еще первый слой асфальта укладывался в зиму, а финишный на следующий год, и не нарушает ли это технологию? Какой объем дорожных работ на улице Черновицкой исполнен и оплачен? Какие затраты понесло РМПТС на восстановление покрытия? Ни на один из этих вопросов пресс-служба мэрии не ответила, скрыв информацию от общественности.

Несмотря на это, главные обстоятельства и так находятся у всех на виду. Когда в мае 2022 года была объявлена закупка на ремонт дороги от перекрестка улиц Черновицкой и Щорса до Ряжского шоссе, подразделения мэрии обладали всей информацией о планируемой замене теплотрассы, имели все возможности контролировать размещение закупок, выполнение работ и, в конечном счете, несут полную ответственность за результат.

Сигнал к бездействию

Часть ответственности должен принять на себя и заместитель главы администрации Рязани, курирующий ЖКХ и благоустройство. Это 34-летний Михаил Ромодин, назначенный на должность в июле. Тогда не могло не броситься в глаза, что у чиновника из Милославского района, выходца из Саратова, отсутствует опыт работы с таким масштабным хозяйственным блоком. Тем не менее, бывшему главе районной администрации, хоть и с не самой богатой биографией, должно быть под силу не допускать столь очевидных промашек.

Михаил Ромодин и Елена Сорокина.

Чуть выше мы говорили о поручении Ромодину от Елены Сорокиной выработать механизм против несогласованности структурных подразделений. Однако люди, работавшие на руководящих должностях в мэрии и МУПах, подтвердили КП-Рязань, что это не более чем игра на публику или попытка изобрести велосипед.

Необходимые механизмы и каналы взаимодействия уже существуют. Более того, существует опыт извлечения ощутимой выгоды для МУП «РМПТС» от синхронизации работ. Например, на Куйбышевском шоссе в 2017 году ремонт тепломагистрали и дороги удалось провести в комплексе и сэкономить порядка 20 млн, которые должны были пойти на восстановление дорожного покрытия. В итоге дополнительно эти средства пустили на другие участки.

- Почему этот опыт не тиражируется на других участках? - спросили мы у администрации Рязани.

- Затраты МУП «РМПТС» на восстановление дорожной одежды соответствуют сметным нормам в составе работ по ремонту тепловых сетей, - был ответ чиновников.

Похоже, это и есть главная фраза: одновременно универсальное оправдание и сигнал к дальнейшему бездействию.

КСТАТИ

Интересный факт. Подрядной организацией на трех упомянутых объектах, где в итоге вскрывалась проезжая часть, является ООО «ТехноГрупп». Последний муниципальный контракт - на ремонт дороги от перекрестка улиц Черновицкой и Щорса до Ряжского шоссе - заключен на сумму более 343 млн рублей. Согласно данным ЕИС «Закупки», до 30 сентября работы фактически выполнены на сумму 58 млн рублей.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Как сообщили КП-Рязань в горадминистрации, на улицах Островского и Попова в Рязани МУП «РМПТС» все-таки выполнило работы на магистральных тепловых сетях до ремонта дорог. Сложно сказать, должно ли это обстоятельство утешить или стать поводом для вопросов к конкретным исполнителям на проблемных объектах.