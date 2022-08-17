Малков назвал вскрытие новой дороги на Новоселов возмутительным и недопустимым

Врио губернатора Павел Малков прокомментировал вскрытие недавно отремонтированной дороги на улице Новоселов в Рязани. Фото: vk.com/voditelrzn62

Врио губернатора Павел Малков прокомментировал вскрытие недавно отремонтированной дороги на улице Новоселов в Рязани. Отвечая на вопрос КП-Рязань, он назвал этот случай возмутительным и недопустимым.

МУП «РМПТС» проводит на участке капремонт телосетей, причем плановый, и все это — после завершения дорожных работ.

«По улице Новоселов я считаю, что это вообще возмутительно и недопустимо абсолютно. Нет никакого взаимодействия между ведомствами, планирования.

Коммунальщики, дорожники, службы благоустройства — все должны работать вместе», - ответил общими словами Малков.

Врио губернатора пообещал, что выводы будут сделаны:

«Здесь разбираться будем очень серьезно, и в будущем будем такие действия минимизировать», - высказался он.

Также Малков заявил, что работы, связанные со вскрытием дорожного полотна следует минимизировать в целом, используя «проколы» и другие методы. Если же рыть необходимо, то все нужно делать в комплексе, а не локальными участками.

Напомним, в 2021 году администрация Рязани аналогичными образом развеяла по ветру миллионы, потраченные на ремонт улицы Братиславской. Тогда свежее покрытие тоже вскрыли в августе — через полтора месяца после приемки работ по федеральной программе (читать подробнее).