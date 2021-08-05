Казус Братиславской. Как у рязанцев украли 10 млн рублей по нацпроекту

Работы по замене тепломагистрали на улице Братиславской. Рязань, август 2021 года.

Пока еще свежая история улицы Братиславской в Рязани как-то вскользь прошла через медиапространство. Хотя по своей абсурдности и последствиям для государства она в большей степени достойна федеральной повестки, нежели, скажем, пресловутое «дело об исчезнувшей детской площадке» (тем более, та в действительности не исчезла).

Суть в том, что на Братиславской к 1 июня уложили новый асфальт за 10 млн рублей на средства нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД), а через полтора месяца 250 метров свежего покрытия срыли ради замены тепловой магистрали. Сегодня мы дополним незаслуженно обделенный вниманием сюжет новыми деталями.

Улица Братиславская после ремонта дороги. 1 июня 2021 года. Фото: администрация Рязани.

ВСЕ БЫЛО ИЗВЕСТНО ЗАРАНЕЕ

Возьмем задачу проще пареной репы, вот ее условия:

- у вас есть изношенная и давно требующая замены тепломагистраль, проложенная под дорогой;

- есть та же самая дорога, покрытие которой оставляет желать лучшего, а еще новую школу рядом построили – непорядок, нужен ремонт.

Вы – руководитель. Что вы сделаете сначала, а что потом? Ответ кажется очевидным, но не для нынешних «управленцев» у руля администрации Рязани.

Итак, первый этап ремонта дороги на улице Братиславской стартовал осенью 2020 года. К тому времени о необходимости замены тепломагистрали было давно известно. И это ключевое обстоятельство, ведь мероприятие запланировано в актуальной на тот момент Схеме теплоснабжения Рязани, причем именно на 2021 год!

Теперь следите внимательно. Уже после заключения контракта на ремонт дороги с ООО «ТехноГрупп» год замены трубопровода в Схеме теплоснабжения меняют на 2022-й. В итоге весной 2021-го, когда дорожные работы были в самом разгаре, «Теплосеть» все-таки проводит аукцион на реконструкцию, и вот мы пришли к тому, что имеем.

Протяженность ремонтируемого участка, где был уложен новый асфальт, - около 250 метров.

ОТЯГЧАЮЩЕЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВО

«Дорожное покрытие на улице Братиславской будет полностью восстановлено», - так сдержанно свой немыслимый провал прокомментировала администрация Рязани.

Дорога стоимостью 10 млн рублей, которая должна была еще пять лет находиться на гарантии, уничтожена сразу же. Бюджетные средства, в том числе поступившие из федерального центра, буквально выброшены на помойку в виде асфальтового лома. А рязанские власти обещают сделать то, что и так обязаны были обеспечить – восстановить покрытие. Притом со стороны чиновников не последовало ни разъяснений, ни признания собственных ошибок (ошибок ли?). Сказать главе администрации Елене Сорокиной, заместителю по городскому хозяйству Борису Ясинскому, начальникам профильных управлений было просто нечего.

Говоря о последствиях чиновничьей трагикомедии, которая может оказаться и детективом, нельзя упустить еще одну очень важную деталь. Примеры успешного взаимодействия разных управлений администрации (здесь ЖКХ и благоустройства), муниципальных предприятий (МУП «РМПТС») и подрядчиков уже есть. Один из них – Куйбышевское шоссе в 2017 году, когда ремонт тепломагистрали и дороги удалось не только провести в комплексе, но и сэкономить кучу денег. Так как восстановление дорожного покрытия входит в стоимость замены труб, эту графу можно было исключить из сметы. В итоге дополнительно извлекли и пустили на другие участки порядка 20 млн рублей. Значит, в случае с Братиславской упущенную экономию (минимум с шестью нулями) можно смело прибавлять к уже развеянным по ветру 10 млн бюджетных средств.

Говорят, что дорогу решили отремонтировать после визита губернатора Николая Любимова в новую школу и его реплики на этот счет.

У ПРОБЛЕМЫ ЕСТЬ Ф.И.О.

Наконец, о причинах. Одна из версий произошедшего – банальная некомпетентность тех, кто принимал решения, граничащая с преступной халатностью, другая (еще более криминальная) – их заинтересованность, в том числе материальная, третья - саботаж с определенными политическими целями.

Тут стоит оговориться, что независимо от того, является ли казус Братиславской рукотворным или произошел при стечении обстоятельств, ответственные должны быть названы.

«Каждая нерешенная проблема имеет конкретное имя, отчество и фамилию, и за свое действие либо бездействие придется отвечать», - заявлял в марте в Рязанской областной Думе губернатор Николай Любимов.

Будет ли кто-то отвечать? Для этого свое слово должны сказать правоохранительные органы и контрольно-счетная палата, которая и оценивает эффективность расходов бюджета по тем или иным государственным программам.

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