«Вопиющий случай». Елена Сорокина раскритиковала подрядчика МУП РМПТС за разрытый новый асфальт на улице Новоселов

Коммунальщики раскопали недавно отремонтированный асфальт на улице Новоселов. Фото: ПУВР.

Администрация Рязани проведет проверку по факту разрытия недавно уложенного асфальта на улице Новоселов. Такое поручение подчиненным дала Елена Сорокина в ходе очередного совещания, которое прошло в мэрии 15 августа.

Жалобы на подрядчика МУП «РМПТС», который раскопал проезжую часть и участок пешеходной дорожки, появились в соцсетях 12 августа. Коммунальщики во время планового капитального ремонта сетей вышли за пределы зеленой зоны и испортили отремонтированное полотно.

Повредили и часть новой пешеходной дорожки. Фото: ПУВР.

- Произошедшее – вопиющий случай. За ненадлежащий контроль объявить взыскание руководителям структурных подразделений благоустройства и энергетики и ЖКХ. В отношении сложившейся ситуации провести служебную проверку, - приводит слова Сорокиной пресс-служба мэрии.

Также заместителю Михаилу Ромодину поручили выработать механизм для исключения несогласованной работы структурных подразделений.