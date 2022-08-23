Власти решились раскрыть биографию Михаила Ромодина.

После письменного запроса «КП-Рязань» о предоставлении биографической справки заместителя главы администрации города Михаила Ромодина, власти отреагировали и выложили информацию на сайте мэрии.

Из биографии Михаила Ромодина можно узнать, что родился он 15 октября 1988 года в городе Саратове.

В 2010 году окончил Саратовский государственный технический университет (этот же вуз окончил врио губернатора Павел Малков – Ред.) по специальности «инженер».

В этом же году Ромодин начал трудовую деятельность специалистом II категории отдела капитального строительства в администрации Милославского района. Но проработал недолго, так как в декабре 2010-го на один год ушел в армию.

С января 2012 по август 2017 года Михаил Ромодин трудился в должности начальника отдела в управлении развития инфраструктуры и ЖКХ администрации Милославского района.

В 2017 году чиновник занимал кресло заместителя главы администрации по строительству и ЖКХ, а с декабря 2017 по август 2020 года исполнял обязанности главы администрации Милославского района.

С августа 2020 по июль 2022 года Михаил Ромодин полноценно занимал должность главы администрации.

В июле, по поручению врио губернатора Рязанской области Павла Малкова, Ромодина назначили на должность заместителя главы администрации города Рязани.

На недавней пресс-конференции врио губернатора Павел Малков объяснил, почему поручил экс-главе Милославского района Михаилу Ромодину перебраться в администрацию Рязани.

«Когда я ездил по районам, мне понравилось, что происходит в Милославском районе. Там все было вычищено, покошено... Дороги и тротуары, насколько это возможно, приведены в нормативное состояние», - сказал Малков (читать подробнее).

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