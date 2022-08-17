Павел Малков о назначении Ромодина в мэрию Рязани: В Милославском районе все было вычищено, покошено

Павлу Малкову понравилось, как выглядел Милославский район при Михаиле Ромодине (на фото).

Врио губернатора Рязанской области Павел Малков объяснил, почему поручил экс-главе Милославского района Михаилу Ромодину перебраться в администрацию Рязани. На пресс-конференции 17 августа Малков привел два факта, которые стали отправной точкой для назначения сельского чиновника заместителем главы администрации Рязани:

— Во-первых, меня не устраивает, что происходит в Рязани в это сфере (ЖКХ, благоустройства, транспорта – Ред.). Во-вторых, когда я ездил по районам, мне понравилось, что происходит в Милославском районе. Там все было вычищено, покошено... Дороги и тротуары, насколько это возможно, приведены в нормативное состояние, — перечислил Павел Малков заслуги Ромодина.

— Вы спрашиваете, какова логика назначения Ромодина, учитывая его биографию, а у меня возникали вопросы по тем людям, которые находились на должностях, когда я пришел. В данном случае [с Ромодиным] как раз поступательное движение. Не справится - на должности не останется, и об этом знает любой руководитель, которого я назначаю.

Михаила Ромодина назначили заместителем главы администрации Рязани 24 июля. До этого чиновник с «пустой» биографией возглавлял администрацию Милославского района.

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