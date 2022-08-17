Рязань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика17 августа 2022 7:27

Павел Малков о назначении Ромодина в мэрию Рязани: В Милославском районе все было вычищено, покошено

Врио губернатора Рязанской области объяснил, почему сельский чиновник достоин кресла заместителя руководителя администрации Рязани
Источник:kp.ru
Павлу Малкову понравилось, как выглядел Милославский район при Михаиле Ромодине (на фото).

Павлу Малкову понравилось, как выглядел Милославский район при Михаиле Ромодине (на фото).

Врио губернатора Рязанской области Павел Малков объяснил, почему поручил экс-главе Милославского района Михаилу Ромодину перебраться в администрацию Рязани. На пресс-конференции 17 августа Малков привел два факта, которые стали отправной точкой для назначения сельского чиновника заместителем главы администрации Рязани:

— Во-первых, меня не устраивает, что происходит в Рязани в это сфере (ЖКХ, благоустройства, транспорта – Ред.). Во-вторых, когда я ездил по районам, мне понравилось, что происходит в Милославском районе. Там все было вычищено, покошено... Дороги и тротуары, насколько это возможно, приведены в нормативное состояние, — перечислил Павел Малков заслуги Ромодина.

— Вы спрашиваете, какова логика назначения Ромодина, учитывая его биографию, а у меня возникали вопросы по тем людям, которые находились на должностях, когда я пришел. В данном случае [с Ромодиным] как раз поступательное движение. Не справится - на должности не останется, и об этом знает любой руководитель, которого я назначаю.

Михаила Ромодина назначили заместителем главы администрации Рязани 24 июля. До этого чиновник с «пустой» биографией возглавлял администрацию Милославского района.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!