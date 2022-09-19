В Рязани перекопали недавно отремонтированную улицу Черновицкую

Ради замены труб на участке улицы Черновицкой в Ряани перекопана недавно отремонтированная дорога.

Утром 19 сентября на улице Черновицкой в Рязани собралась пробка. Очевидцы сообщили, что ради замены труб на участке у АЗС «Газпромнефть» перекопана недавно отремонтированная дорога.

«Асфальт положили 2 месяца назад. До укладки асфальта было 7 лет. Почему именно после укладки нового асфальта начали замену труб, причем начали в самое дождливое в грязное время года?», - задается вопросом автор публикации в группе «Подслушано у водителей в Рязани».

К посту приложено видео, на котором автомобили объезжают по грязи разрытую поперек дорогу.

Работы на участке, по всей видимости, проводит МУП «РМПТС». Что касается дорожного ремонта, то участок улицы Черновицкой протяженностью более 9 км от улицы Щорса до Ряжского шоссе действительно законтрактован на 343,2 млн рублей. Подрядчиком выступает ООО «Техногрупп».

17 августа врио губернатора Рязанской области Павел Малков называл аналогичную ситуацию, произошедшую на улице Новоселов, «возмутительной и недопустимой». Глава региона обещал, что выводы будут сделаны, но их, очевидно, не последовало.

В 2021 году еще более вопиющий случай произошел на улице Братиславской: действия чиновников администрации Рязани привели к уничтожению 250-метрового участка, отремонтированного за полтора месяца до замены тепломагистрали (читать подробнее).