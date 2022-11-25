Силовики провели обыск у главного по благоустройству Рязани Юрия Фурфурака.

21 ноября у начальника управления благоустройства администрации Рязани Юрия Фурфурака прошли обыски. По информации «Новой», со ссылкой на свой источник, работали оперативники управления по экономической безопасности и противодействию коррупции.

Полицейские якобы изъяли у чиновника все – «от компьютера до сотового телефона».

Поводом для оперативных мероприятий послужили результаты проверки аудиторов Счетной палаты. Начальник управления благоустройства мэрии якобы принял работы по укладке брусчатки, которую поставили по завышенной цене.

Отметим, что уже 24 ноября Рязанская городская Дума наградила Юрия Фурфурака почетной грамотой. За награждение проголосовали 36 депутатов, лишь один против (читать подробнее).

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